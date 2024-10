Un fake news intitulé “Scandale du siècle au Mali : 23 milliards de F CFA dilapidés pendant 2 ans par la ministre des Transports du Mali, Madina Sissoko pour la réhabilitation du train Soundjata Kéïta”, a circulé ces derniers temps sur les réseaux sociaux. L’auteur de ce tendancieux article prétend que le Bureau du Vérificateur général (BVG) aurait effectué une mission au ministère chargé des Transports et que son rapport serait bloqué depuis plus de 7 mois.

Nous avons mené nos investigations et nous nous sommes rendu compte qu’il n’en est rien. Le BVG n’a effectué aucune mission de vérification au sein dudit ministère dans ce sens et n’a, par conséquent, rédigé aucun rapport y afférent. Au ministère chargé des Transports aussi, il n’y a aucune trace de mission du BVG. La mission de vérification que le BVG a effectuée au sein dudit ministère a concerné la gestion des marchés de construction, de réhabilitation et de contrôle des routes au titre des exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

Elle avait pour objectif de s’assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de passation, d’exécution et de règlement des marchés de construction, de réhabilitation, d’étude et de contrôle des routes. Les travaux de vérification ont porté sur l’examen des modes de passation, le processus de sélection des attributaires, l’exécution, le suivi et le contrôle des travaux et le règlement des marchés.

Cette gestion n’était pas celle de Mme Dembélé Madina Sissoko, actuelle ministre des Transports. Le rapport de cette vérification a été rendu public sur le site du BVG : www.bvg-mali.org.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :