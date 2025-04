L’information a été donnée par le ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko à travers un communiqué ce lundi 07 avril 2025.

Le document précise : ” le ministre des Transports et des Infrastructures a appris par voie de presse le communiqué du ministre algérien de la Défense, ce lundi 07 avril 2025, la fermeture immédiate de son espace aérien à tous les aéronefs en provenance et à destination du Mali”.

En conséquence, le ministre des Transports et des Infrastructures informe l’opinion nationale et internationale qu’en raison de la persistance du régime algérien à parrainer le terrorisme international et en guise de réciprocité, l’espace aérien national est fermé à tous les aéronefs civils et militaires en partance ou à destination de l’Algérie à compter de ce lundi 07 avril 2025.

Le ministre Mme Dembélé Madina Sissoko sait compter sur la bonne compréhension de tous.

Bembablin DOUMBIA

