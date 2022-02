Selon les informations, un incendie s’est déclaré dans le bâtiment de l’imprimerie qui imprime les billets du Franc CFA, monnaie utilisée par plusieurs d’Afrique.

L’incendie s’est déclenché mercredi 9 février 2022 dans l’imprimerie de la Banque de France à Chamalières, boulevard Duclaux. C’est la même structure qui s’occupe de l’impression des billets de Franc CFA. Les informations rapportées indiquent que l’incendie s’est déclaré à l’arrière du bâtiment principal de l’imprimerie où se situe un laboratoire situé dans un atelier de production.

Les secours ont été immédiatement alertés et se sont mobilisés sur place pour éteindre le feu et évaluer les dégâts. A l’arrivée des pompiers et de la police, tout le boulevard Duclaux a été bloqué pour permettre aux pompiers de faire leur travail et de maîtriser les flammes.

Les secours de santé ont évacué au moins quatre personnes vers le CHU de Clermont-Ferrand pour des soins médicaux après qu’elles ont été intoxiquées par la fumée liée à l’incendie. Pour l’heure les pompiers ont réussi à éteindre le feu mais on ne sait pas exactement quels sont les dégâts.

Un incendie touche l’imprimerie de la Banque de France à Chamalieres. Plus d’informations à venir sur ⁦@FBAuvergne⁩ pic.twitter.com/9Php5Y8MCB — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 9, 2022

PAR https://actucameroun.com/

Commentaires via Facebook :