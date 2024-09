Eclairci du Mali dans le concert des Nations!

Le Président malien de la transition, colonel Assimi Goïta, n’est certainement pas un globe-trotteur, mais il est loin d’être le Président d’un pays isolé. Isolé, le Mali ne l’est pas, son Président marche le poing fermé, marquant la détermination, et la tête haute, signe de fierté de ses dignes ancêtres, bâtisseurs des grands empires. Il l’est pour avoir donné l’exemple, en mettant nos ressources actuelles et à venir dans les armements, au risque de nous priver dangereusement de viatiques. Tout le monde n’est pas d’accord et ne peut pas tenir, ventre affamé n’a point d’oreille!

Le paracétamol ne peut pas guérir les infections, à ce qu’on sache ! La bataille doit être gagnée contre les forces du mal, qu’elles apparaissent sous forme de horde terroristes, ou de renégats en col blanc, mais aussi contre l’obscurantisme et les coupures d’électricité. Juguler la peur, la crainte que les populations en manque de prix de condiments ne perdent patience, et que ça ne dérape, par sourdité des affamés.

Le colonel Assimi Goïta est en passe de symboliser la réincarnation du courage patriotique, dont ont été sevrés les peuples africains depuis l’assassinat du jeune Capitaine Thomas Sankara, en Octobre 1987, ce qui lui a valu le titre de premier président fondateur de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel, accordé à Niamey, le samedi 6 juillet 2024 par ses pairs du Niger, le Général Abdourahamane Tchiani et du Burkina Faso, Ibrahima Traoré, lors du premier sommet des Chefs d’État de l’Alliance des États du Sahel.

Avant la présente visite chinoise à l’occasion du 9è Forum sur la Coopération Sino-africaine (FOCAC), du 4 au 6 Septembre, où il a ravi la vedette, en apparaissant comme le Président le plus chouchouté, le colonel Assimi Goïta n’en avait pas été moins brillant à Saint-Petersbourg en Russie, où il avait pris part, sur invitation du Président russe, Vladimir Poutine, au Sommet Russie-Afrique, du 27 au 28 juillet 2023. A Moscou comme à Beijing, dans les secteurs de l’Energie, des Mines, des Transports, des infrastructures, plusieurs accords ont été signés par le Mali. Et de deux, donc pour le président de la transition du Mali, aux côtés des deux plus grandes puissances économiques et militaires du monde. Comme à Beijing, la visite officielle à Moscou, il y a une année avait marqué une étape significative dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

En Afrique, chez son frère de l’AES, Ibrahima Traoré président du Burkina Faso, le président Assimi Goïta a effectué une visite d’amitié et de travail le 25 Juin 2024, soit quelques jours avant le premier sommet des chefs d’Etat de l’AES, qui le portera à la tête de la nouvelle Confédération créée à cette occasion. Qui peut soutenir avec raison que le Mali est un Etat isolé ?

B. Daou

Commentaires via Facebook :