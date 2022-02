Le lycée Technique de Bamako a abrité, le samedi 29 janvier, le 3ème congrès ordinaire du Bureau Exécutif National (BEN) du Syndicat des Professeurs de l’Enseignement Secondaire des Collectivités. C’était en présence des secrétaires généraux de la synergie, sous le thème: « La valorisation de la fonction enseignante en vue d’un enseignement de qualité, gage de tout développement».

Le secrétaire général sortant, Adama Fomba, professeur de l’IFM de Kati, non moins membre du Conseil National de la Transition (CNT) a indiqué que la confiance n’est pas un vain mot, étant donné qu’elle ne se mesure pas dans les mots mais à travers les actes. Pour lui, le Sypesco est un grand syndicat de l’enseignement secondaire. Et d’ajouter que de sa naissance à nos jours, il s’est toujours inscrit dans la dynamique de la défense des intérêts matériels et moraux de ses militants.

Adama Fomba a rappelé qu’au lendemain du deuxième congrès ordinaire, tenu en 2018, ils ont créé des créneaux de communication tels qu’un courriel, un groupe WhatsApp pour les coordinateurs en 2020. « Soucieux du bien-être des enseignants, le Sypesco s’est toujours inscrit dans la dynamique des syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016, pour la sauvegarde des intérêts matériels et moraux des enseignants. Conscients de cette réalité, nous avons inscrit, pour le présent congrès, le thème suivant : « La valorisation de la fonction enseignante en vue d’un enseignement de qualité, gage de tout développement » a-t-il souligné…

Il estime que la lutte pour l’article 39 saison 1 a été très rude, mais qu’ils ont obtenu satisfaction à travers son application à la suite des procès-verbaux de conciliation signés entre le gouvernement et les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016. « Votre camarade Adama Fomba ne signera plus les documents du Sypesco, car, je ne suis pas candidat à ma propre succession, contrairement à la volonté de beaucoup de militants. Il faut une union sacrée des enseignants et des sacrifices des autorités pour mettre les enseignants dans des bonnes conditions, car, le Mali dont nous rêvons tous, est impossible sans un enseignement de qualité. L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde » a-t-il conclu.

Et le porte parole de la synergie, Ousmane Almoudou Touré, non moins secrétaire général du Synef CT de remercier Adama Fomba pour le service rendu au Sypesco et à la synergie durant son mandat.

Rappelons que le nouveau secrétaire général de cette organisation syndicale est Molaye K Coulibaly, professeur au lycée public de Niamana. Il a par la suite, bénéficié du cachet du Sypesco pour une durée de 3 ans.

Abréhima GNISSAMA

