Amélioration du cadre scolaire : L’école communautaire de Banconi-Salembougou fait peau neuve grâce à l’ALCPPE

Grâce à Moussa Traoré dit Bill, président de l’Association de lutte contre la pauvreté et pour la protection de l’environnement (ALCPPE), l’école communautaire de Banconi-Salembougou (Commune I) fait peau neuve. Et pour cause, le président de l’ALCPPE Moussa Traoré y a construit sept salles de classes, cinq latrines et des hangars pour les tout-petits et rénové des salles de classes. La réception des travaux s’est déroulée le mercredi dernier en présence d’une foule des grands jours et de nombreux invités.

Avant d’inaugurer ces salles de classes, le président de l’ALCPPE a rendu un hommage mérité à feu son père Salah Traoré, dont la vision et l’engagement pour le développement de leur communauté continuent de l’inspirer.

La construction de sept salles de classe, de cinq toilettes, le reboisement des espaces environnants, la distribution de kits scolaires aux élèves et la rénovation de l’ensemble des locaux de l’école représentent un projet d’une ampleur remarquable. Ces réalisations, selon le donateur, sont le fruit d’une mobilisation sans précédent, d’une solidarité exemplaire et d’un engagement constant en faveur de l’éducation.

“Aujourd’hui, nous célébrons non seulement la réalisation de ces travaux, mais aussi l’espoir qu’ils portent pour un avenir meilleur. En offrant à nos enfants des conditions d’apprentissage dignes, en préservant notre environnement, en soutenant nos enseignants et en promouvant l’excellence scolaire, nous posons les bases d’une société plus juste, plus équitable et plus prospère”, a-t-il déclaré.

Il a exprimé sa profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, indiquant qu’ensemble, nous avons démontré que la solidarité et la détermination peuvent accomplir des miracles. Le maire de la Commune I, le D-Cap et le président du comité de gestion scolaire ont chacun salué l’engagement de Moussa Traoré pour sa communauté et plus particulièrement dans le domaine éducatif.

“Cette école a été fondée en 1994. Elle était presqu’en pailles et n’avait qu’une seule latrine pour 1300 élèves. Les travaux effectués nous ont permis d’avoir 7 nouvelles salles de classes, de nouvelles latrines mais aussi de rénover les autres salles de classes et l’ensemble de l’établissement communautaire. Il a aussi offert des équipements pour la direction de l’établissement et des kits scolaires pour les enfants. C’est pourquoi nous remercions Moussa Traoré dit Bill pour tout ce qu’il fait pour sa communauté”, a témoigné le président du comité de gestion scolaire de Banconi-Salembougou, Aboubacar Kéita.

Pour le directeur du Cap, Mamadou Konaré, le généreux donateur a toujours montré un vif intérêt pour l’éducation car, a-t-il rappelé, bien avant cette école, il a soutenu de nombreux établissements comme l’école publique Baben Santara de Korofina en Commune I.

Il convient de préciser que l’ALCPPE a mené plusieurs activités similaires dans plusieurs localités du pays ; à savoir : la rénovation de salles de classes, de routes, des dons de médicaments et de fournitures scolaires.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :