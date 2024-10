Assitan Coulibaly, la plus jeune candidate admise au dernier concours des auditeurs de justice a 21 ans : “J’ai été séduite par la qualité des cours à l’Ucao”

Dans cet entretien, Assitan Coulibaly, la plus jeune candidate admise au dernier concours des auditeurs de justice à 21 ans, explique son cursus scolaire. Aussi, elle parle de sa formation à l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest (Ucao) dont le diplôme lui a ouvert les portes de la magistrature.

Après la maternelle à Sevaré, Assitan Coulibaly a été inscrite dans une école privée à Niomirambougou avant le Collège Horizon pour son lycée.

A l’Ucao, elle s’est inscrite au département sciences juridiques de la licence 1 au master, spécialité droit privé. Selon elle, la qualité de la formation est l’une des raisons pour lesquelles, elle est restée à l’Ucao. “La qualité est là, nous avons d’excellents professeurs”, explique-t-elle.

Elle précise qu’elle n’a pas choisi l’Ucao car à la base, après le baccalauréat, elle avait le choix entre la France et le Canada. Et n’attendait que le visa. Entre-temps, ses parents l’ont inscrite à l’Ucao juste le temps d’attendre. Mais quand elle a commencé les cours, elle a été séduite par la qualité et la stabilité des cours. “J’ai donc décidé de rester finalement à l’Ucao et de continuer ma formation”, dit-elle.

C’est à partir de la licence 3 qu’Assitan a commencé à participer à des compétitions dont la première, en culture générale juridique organisée par l’USAID dans le cadre d’un de ses projets “Mali Justice Project”. A cette compétition, Assitan se souvient qu’elle était en équipe et ils ont fini deuxièmes.

Ensuite, au cours de la même année, elle participe à deux autres compétitions notamment “A vous Maître”, une compétition organisée par Trijeud-Mali. La compétition consistait en des plaidoiries et réquisitoires. Les 16 meilleurs ont été retenus et formés pour des joutes oratoires en droit, dans des rôles d’avocats ou de procureurs.

Elle sort lauréate. Par la suite, il y a eu le concours international “Génies en herbe Ohada” organisé la même année à Yaoundé. Assitan et son équipe ramènent le premier trophée du Mali. L’édition était à 14, avec 11 participations pour le Mali.

Parlant du concours de la magistrature, Assitan Coulibaly soutient qu’elle connait plein de candidats qui n’ont aucune relation, qui ne connaissent personne et qui sont venus de leurs villages et ont passé à ce concours. Selon elle, s’ils ont eu, cela veut dire que n’importe qui peut l’avoir aussi à condition de travailler.

Hadijatou dite Fily Sissoko

