L’Assemblée nationale française a abrité le 5 avril 2024 le concours d’éloquence jeunesse. Une initiative organisée dans le cadre de la 3e édition de la semaine olympique et paralympique à l’École. Au niveau de la compétition internationale, c’est Rahma Internationale School du Mali qui s’est hissé sur la plus haute marche du podium avec le prix de l’Art oratoire.

Le vendredi 5 avril 2024, les élèves de Rahma Internationale School de Bamako ont eu la chance de participer au concours d’éloquence de la jeunesse organisé à l’Assemblée nationale dans le cadre de la semaine olympique et paralympique. Le concours s’est déroulé en deux compétitions distinctes, notamment pour les niveaux national et international. Les élèves, d’une manière générale, ont évoqué leurs parcours difficiles et les valeurs qui les guident telles que le courage, le respect, la gentillesse ou l’honnêteté. Face au jury, et face à près de trois cents personnes réunies dans la salle Colbert, leurs voix n’ont pas tremblé, déclenchant souvent une vive émotion et un tonnerre d’applaudissements.

Pour le concours international, Rahma Internationale School du Mali a remporté le 1er trophée «Art oratoire». Le 2e trophée «Eloquence» a été remporté par le lycée de Taabo de la Côte d’Ivoire. Quant au trophée «Coup de cœur», il est revenu au Lycée SBEC de la Gambie. Le classement a été complété par le Collège «Les Martyrs de Thiaroye» (Sénégal) et l’institut privé «Riad Al Irfane» de Tiznit (province et ville du sud du Maroc).

Pour les organisateurs, il s’agissait d’encourager les ateliers d’éloquence, la transmission de la parole comme celle de tous les savoirs. L’objectif, selon un officiel, est «d’encourager la transmission de la parole comme nous devons encourager aussi le théâtre qui offre à nous et à nos enfants de nouvelles voies d’expression».

A noter que la Rahma Internationale School de Bamako s’est fixée comme mission de fournir «une éducation internationale excellente et bien équilibrée dans un environnement multiculturel qui favorise l’apprentissage». Elle encourage ses élèves et étudiants à atteindre «leur véritable potentiel et à devenir la meilleure version d’eux-mêmes». Un établissement qui accorde donc une belle prime à l’excellence !

Moussa Bolly

