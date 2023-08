L’Institut Supérieur de Technologies Appliquées (Technolab-Ista) en collaboration académique avec Paris School Of Business a procédé au lancement d’un nouveau programme d’étude universitaire appelé Doctorate Of Business Administration (Dba). L’événement a réuni le samedi 5 août 2023 à l’Annexe C de l’Aci 2000 Hamdallaye – Maison blanche- le corps professoral et le personnel de l’administration de Technolab-Ista, les professeurs de l’Université des sciences techniques et technologies de Bamako tels que Zakari Y. Kaka, Ouaténi Diallo, Lassine Sidibé ainsi que les candidats au programme. Le compte-rendu.

Le programme Doctorate Of Business Administration (Dba) est un diplôme international prestigieux accrédité par l’Association to Advance Collegiate Schools of Business (Aacsb). Il s’inscrit dans le cadre d’une collaboration académique entre Technolab-Ista et Paris School Of Business. Selon Zakari Y. Kaka, professeur agrégé en sciences de gestion, la formation se fait en trois ans pour respecter les normes du Cames et du système Lmd (Licence, Master et Doctorat). «Les étudiants doués peuvent faire la thèse en deux ans aussi au lieu de trois. L’exécution du programme Dba est assurée par une équipe internationale d’enseignants et professionnels en 184 heures avec un emploi du temps flexible reparti entre la présentation du programme et l’introduction à la recherche doctorale, le choix du sujet de recherche, les techniques de collecte de données, les analyses de données qualitatives et quantitatives avancées, la conception de la recherche, la présentation de l’atelier Dba, la diffusion de la recherche, les séminaires. Il faut également être titulaire d’un Dess/Dea, d’un Mba ou Master décerné par une institution reconnue ayant au moins 3 ans d’expérience managériale pour être éligible» a-t-il ajouté.

Pour cette première expérience, l’Institut et son partenaire ont donné l’opportunité à tous les ressortissants de l’espace francophone africain d’y accéder. «Les cours se font ailleurs en anglais dans les normes. Mais avec notre concours, l’école partenaire a accepté le français. Le programme est ouvert à tous les nationaux de l’espace francophone africain. En vue de permettre une mobilité et les échanges y afférent et selon la provenance géographique des candidats (pays d’origine), les cours d’appui ou séminaires méthodologiques peuvent se dérouler au Mali, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, Bénin, Burkina Faso, Cameroun ou Gabon en fonction du nombre d’inscrits des pays concernés. Les frais de scolarité peuvent être payés en plusieurs fois et les paiements échelonnés sur trois ans» a précisé Daouda Diakité, Directeur de Technolab-Ista.

Différence entre un Phd et un Dba

Pour Pr Zakari Y. Kaka, la différence est que le doctorat de type Phd demande à l’étudiant un travail permettant d’apporter une contribution significative au savoir (en général). Par contre le Doctorate Of Business Administration (Dba) est plutôt un mix entre des cours et un travail de recherche appliqué. C’est-à-dire, il permet à l’étudiant d’apprendre à appliquer les théories et le savoir afin d’améliorer les pratiques professionnelles. «Le programme Doctorate Of Business Administration (Dba) a débuté dans les années 1993 à Grenoble a évolué. C’est une formation qui se fait sur la base de vos expériences professionnelles. Le Dba n’est pas un doctorat classique ni un doctorat de type Phd. Il s’agit de trouver la solution à un problème de gestion qui est identifié dans l’entreprise. Le Dba est aussi une création de connaissance dans le management à partir de son environnement. C’est un processus de recherche créé dans une réalité managériale qui produit une transformation du nouveau docteur. Donc, ce n’est pas de théorie seulement. Car de nos jours, suivant les règles du système Lmd on n’a plus besoin des universitaires simples mais plutôt des universitaires professionnels» a-t-il expliqué.

Quant à Pr Ouaténi Diallo, Recteur de l’Université des sciences techniques et technologiques (Usttb) et non moins invité d’honneur de l’évènement, il a axé sa communication sur l’organisation des universités avant de formuler des conseils à l’endroit des candidats. «Les Universités sont comme l’armée. Il y a une hiérarchie. On a des assistants, des maîtres-assistants, des maîtres de conférences et des professeurs titulaires. Pour avoir ces grades, il y a des critères à suivre tant au niveau du Cames que du Mali. Le choix de Technolab-Ista n’est pas fortuit. Car, la qualité y est. Moi-même, j’avais deux de mes enfants ici. Je reconnais aussi qu’ils étaient bien formés. Pour votre réussite dans cette nouvelle aventure universitaire, il faut écouter et suivre vos professeurs» a-t-il rappelé.

Boubacar Idriss Diarra

