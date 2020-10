Dr sœur Thérèse Samaké, directrice académique de L’UCAO-UUBA lors de la messe de la rentrée des étudiants de licences II et III : «Cette année, nous allons mettre un accent particulier sur les cours à distance»

Dans le cadre de la rentrée des étudiants de Licence II et III, la direction de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, Unité Universitaire à Bamako (UCAO-UUBa) a organisé, le jeudi 1er octobre dernier, une grande messe afin d’expliquer davantage le règlement intérieur et l’hymne de l’Université aux étudiants. Au cours de cette messe, la directrice académique et pédagogique de l’Université, Dr Sœur Thérèse Samaké a précisé que, cette année, un accent particulier sera mis sur les cours à distance.

Cette grande messe de la rentrée était présidée par Dr l’Abbé Clément Lonah, président de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, Unité Universitaire à Bamako (UCAO-UUBa), en présence de Dr Sœur Thérèse Samaké, directrice académique et pédagogique, Dr l’Abbé Alexis Dembélé, doyen de l’UFR Journalisme et Communication, ainsi que plusieurs responsables de ladite université.

Dans son discours, la directrice académique et pédagogique de l’UCAO-UUBa a expliqué que tous les dispositifs sont réunis par l’Université pour une bonne rentrée académique. “Malgré la Covid-19, nous avons pu clôturer l’année 2019-2020 en bonne et due forme au mois de juillet. Aujourd’hui, nous venons de lancer nos activités avec la rentrée des étudiants de Licence II et III. Donc, en tant qu’Université Catholique, nous commençons toujours avec une messe afin de confier l’année à Dieu, Maître de toute l’histoire et la vraie Science. Je peux vous rassurer que toutes les dispositions sont réunies pour respecter, dans la mesure du possible, les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires du pays. Puisque le baccalauréat n’a pas encore lieu, cette rentrée concerne les étudiants de licences II et III. La rentrée pour les nouveaux bacheliers est reportée au mois de janvier 2021”, a-t-elle laissé entendre.

Par rapport au défi à relever cette année, elle a précisé que c’est celui de l’innovation numérique. “Pour la rentrée, nous avons choisi le thème : Osons l’innovation numérique à l’UUBa face au défi actuel du savoir et de l’humain “.Vous savez, avec la Covid-19, un défi s’est imposé à tout le monde surtout celui du monde universitaire. Comment continuer les activités pédagogiques et tout en respectant les mesures sanitaires? Chose qui nous a contraints de poursuivre les activités à distance, c’est-à-dire à travers l’internet. C’était un défi pour nous de continuer les activités académiques malgré la Covid-19. Pour cette année, nous avons décidé de mettre un accent particulier sur les cours à distance”, dit-elle.

Mahamadou TRAORE

Commentaires via Facebook :