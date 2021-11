Enseignement supérieur : Des conventions signées entre l’IPR-IFRA de Katibougou, l’Université de Ségou et l’Université des Sciences Agricoles et de Médecine Vétérinaire « King Michael I » de Timisoara de la Roumanie

Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Pr. Amadou Kéita, est plus que jamais déterminé à mettre à la disposition du Mali, des ressources humaines de qualité au niveau du système d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Moins de deux mois après sa rencontre avec les responsables de l’Université des Sciences Agricoles et de Médecine Vétérinaire ‘’King Michael I’’ de Timișoara de la Roumanie, lors de la semaine de la francophonie en septembre dernier, les Roumains ont répondu favorable à la sollicitation du Pr. Amadou Kéita, qui a porté le message du monde universitaire malien et des plus hautes autorités. Ainsi, le 5 novembre 2021, dans la salle de conférence du département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sous la présidence du Pr. Amadou Kéita, en présence des membres de son cabinet, a lieu, entre l’IPR-IFRA de Katibougou et l’Université de Ségou, la signature de partenariat productif avec l’université des Sciences Agricoles et de Médecine Vétérinaire « King Michael I » de Timișoara de la Roumanie. Les documents ont été paraphés par le recteur Pr. Popescu Cosmin Alin de l’Université des Sciences Agricoles et de Médecine Vétérinaire « King Michael I » de Timisoara, Dr. Lassine Soumano, directeur général de l’IPR-IFRA de Katibougou et Esaï Daou, Recteur de l’Université de Ségou. A été aussi témoin de cette signature de convention, le Directeur général de l’ENI-ABT, Mamadou S. Diarra. L’objectif de ce partenariat entre le Mali et la Roumanie à travers leurs universités, est de faciliter la mobilité des étudiants et des professeurs des universités maliennes et de la Roumanie.

Cette coopération, selon le Pr. Amadou Kéita, s’inscrit dans le cadre du programme Erasmus +, un programme d’échange d’étudiants et d’enseignants entre les universités, les grandes écoles européennes et des établissements d’enseignements à travers le monde entier. Ledit programme fait partie de l’Espace européen de l’enseignement supérieur. C’est un sous-ensemble du programme Éducation et Formation tout au long de la vie (EFTLV). Selon le Pr. Amadou Kéita, il (ledit programme) permettra de ce fait aux étudiants et aux enseignants maliens de bénéficier de bourses pour effectuer des séjours d’enseignement et de stage en Roumanie et vice-versa. «C’est l’IPR/IFRA de Katibougou et l’Université de Ségou qui sont visés dans ce cadre de partenariat. Le Mali sera le 30ème pays partenaire de la Roumanie dans ce programme selon Raul PASCALAU, responsable du programme», a fait savoir le premier responsable du département de l’enseignement supérieur.

Pour le Pr. Popescu Cosmin Alin, recteur de l’Université des Sciences Agricoles et de Médecine Vétérinaire « King Michael I » de Timisoara, pour ce projet, 32 milliards sont mobilisés au total par l’Union Européenne pour la formation dont plus de la moitié sera investie en Afrique à travers des coopérations de ce genre. Pour terminer, il s’est dit confiant pour la réussite de cette coopération. Car, dit-il, la Roumanie et le Mali nouent une coopération féconde dans plusieurs domaines tels que le développement économique, social et éducatif.

Emu de ce contrat, le directeur général de l’IPR/IFRA de Katibougou, Dr. Lassine Soumano, a, au nom de l’IPR/ IFRA de Katibougou et de l’Université de Ségou, déclaré que cette coopération permettra de mettre à la disposition du Mali, des ressources humaines qualifiées dans le domaine de l’agriculture, connaissant bien l’importance de ce secteur dans l’économie malienne. Elle permettra aussi, poursuit Dr. Lassine Soumano, de résoudre le déficit de professeurs. « Nous avions des projets porteurs, mais par faute d’enseignants qualifiés dans ces domaines, nous n’arrivions pas à les mettre en œuvre. Cette coopération permettra de faire face à cet obstacle », a fait savoir avec joie, le directeur général de l’IPR/IFRA.

Notons que l’Université Agricole des Sciences et de Médecine Vétérinaire « King Michael I » de Timisoara (U.S.A.M.V.B.T) est une grande université avec six facultés, une bibliothèque académique, des dortoirs, une cantine, des terrains de sport, d’une Station de Recherche Agricole Expérimentale, une pension/hostel et plusieurs magasins. Il compte 6200 étudiants dont 425 étrangers répartis entre les cycles : Licence (4591), Master (1357), Doctorat (180). Le cycle Licence comprend 23 programmes dans 13 domaines : l’Agronomie, la Biologie, l’Ingénierie de l’environnement, la Géodésie, l’Ingénierie mécanique, l’Horticulture, la Sylviculture, l’Ingénierie et Gestion en Agriculture et Développement Rural, la Médecine Vétérinaire, l’Ingénierie Alimentaire, la Zootechnie et Biotechnologie. Pour le cycle Master, il comprend 31 programmes dans 10 domaines : Agronomie, Biologie, Ingénierie de l’environnement, Horticulture, Sylviculture, Ingénierie et Gestion en Agriculture et Développement Rural, Ingénierie et Gestion, Ingénierie Alimentaire, Zootechnie, Biotechnologie. La formation Doctorale de l’USAMVBT comprend 2 programmes dans 5 domaines dont 62 superviseurs. Les formations se font en anglais et en français.

Hadama B. FOFANA

Commentaires via Facebook :