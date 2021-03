Fin du 29e congrès de l’AEEM : Siriman Seydou Niaré, nouveau secrétaire général du bureau de coordination

Les rideaux du 29e congrès de l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) sont tombés, dimanche 14 mars 2021, à la Faculté des sciences techniques (FST) de Bamako. Les travaux ont pris fin avec la nomination du nouveau secrétaire général du bureau de coordination du syndicat estudiantin.

Siriman Seydou Niaréest une figure bien connue au sein de l’Association des élèves et étudiants du Mali. Il a occupé plusieurs postes, dont celui de trésorier général du Bureau de coordination nationale du syndicat estudiantin, ensuite de secrétaire général adjoint du Bureau de coordination de l’AEEM et aussi de secrétaire général du Comité AEEM de l’Institut national de formation des travailleurs sociaux (INFTS) où il étudie présentement.

À l’issue du 29e congrès, Siriman Seydou Niaré sort vainqueur et devient ainsi le nouveau secrétaire général du bureau de coordination de l’AEEM. Il succède pour ainsi dire Moussa Niangaly.

« Au départ, ils étaient en tout 11 candidats. À la suite des négociations et des consensus, des coalitions furent formées autour de 3 candidats », a souligné le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avant de préciser les noms de ces trois candidats :Sabré Evarice Dako de l’université privée l’Institut Supérieur Privé de Management d’Administration, de Technologie et d’Industrie (ISPMATI) ; Oumar Aboubacrine dit Bareck de l’ENSUP et de Siriman Seydou Niaré de l’INFTS qui fut élu à la majorité suprême.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Amadou Kéïta s’est réjoui de la tenue de ce 29e congrès dans un climat apaisé.

Fousseni Togola

Source : https://phileingora.org

