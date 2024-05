Formation de vinngt jeunes en électricité bâtiment : L’UNICEF au chevet des enfants descolarisés et non scolarisés de Koulikoro

La cour de l’Academie d’Enseignement de Koulikoro a servi de cadre à la sortie de vingt jeunes descolarisés et non scolarisés formés en électricité bâtiment. Cette formation financée par l’Unicef et pilotée par le point focal Unicef de l’AE de Koulikoro, Mamadou Sanogo, vise la reinsersion socio-économique des jeunes cibles afin de diminuer le taux de chômage dans la région. La cérémonie de sortie de cette toute ptémière promotion a eu lieu le jeudi 2 Mai dernier. Elle était présidée par le Directeur de l’academie d’Enseignement de Koulikoro, Mouctar Ould Oumera.

Le représentant de l’Unicef, Désiré Adomou, certains chefs des services régionales oeuvrant pour l’employabilté et l’insersion socio-économique des jeunes, la Mairie et le Conseil régional de Koulikoro et les parents de bénéficiares étaient egalement présents.

Au Total vingt(20) jeunes dont trois (3) Filles ont été touchés par cette première phase de ce projet. Chaque bénéficiaire a récu une attestion délivrée par le Directeur de l’Academie de Koulikoro et un Kit composé d’une mallette, un appareil de mesure multimètre, un marteau, une perceuse, des clés, un mètre, un niveau, un couteau, une pince universelle et beaaucoup d’autres petits matériels.

Cette fromation fait suite à une selection de dossiers. Elle a duré quatre mois. Chaque bénéficaire recevait quarante mille francs CFA (40 000) par mois comme frais de deplacement.

Mariam Mariko, porte-parole des bénéficiares, a remercié l’Académie d’Enseignement de Koulikoro pour l’initiative, l’Unicef pour l’accompagnement financié et le formateur d’avoir pensé à eux qui n’ont pas pu poursuivre leur ciursus scolaire ou du moins qui n’ont jamais été à l’école. Elle s’est engagée à faire bon usage du kit.

Quant au Formateur, Harouna Togola, il dira que les apprenants ont fait montre de courage et d’assiduité durant les quatre mois de formation. Pour lui, 20% du temps étaient consacrés au cours théoriques, 30% aux travaux d’atelier et 50% dans les chantiers pour la pratique.

Le DAE a exprimé sa gratitude envers l’Unicef pour son engagement indéfectible envers l’éducation et la formation des jeunes, en particulier de ceux qui ont été laissés pour compte par le système éducatif traditionnel.

Le représentant de l’Unicef, Désiré Adomou, a tout d’abord salué cette initiative et s’est rejoui de la paricipation des jeunes filles à cette formation afin de lever certaines barrières des métiers consacrés aux hommes. Et M. Adomou de réitérer l’engagemenr et l’accompagnemnt de l’Unicef au près du gouvernement du Mali et de ses services déconcentrés.

Ousmane Ladji Bamba

Commentaires via Facebook :