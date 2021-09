Front social : Le comité SNESUP de la faculté des langues et des sciences du langage en grève illimité

Le comité SNESUP de la faculté des langues et des sciences du langage de l’université des lettres et des sciences humaines de Bamako est en grève depuis le jeudi 1er juillet 2021. Une grève qui se veut illimité est observé pour l’amélioration de leur cadre de vie et de travail.

Les points inscrits sur le cahier de charge des syndicalistes demeurent le paiement immédiat et intégral des heures supplémentaires et du deuxième semestre de l’année universitaire 2018-2019, le paiement immédiat et intégral des frais liés aux tâches d’examens (rattrapage S12018-2019, s2 2018-2019 et son rattrapage, surveillance et secrétariat des examens indiqués) ; paiement immédiat et intégral des heures supplémentaires du premier semestre de l’année universitaire 2019-2020, l’amélioration durable des conditions de travail (eau courante, internet etc) dans les blocs administratif et pédagogique de la faculté à Kabala. Pour les syndicalistes, ladite grève sera suspendue pendant les deux mois de vacances (aout et septembre) et reconduite à partir du 1er octobre 2021 lorsque les points inscrits dans leur cahier de charge ne sont pas complètement et entièrement satisfaites. Au regard de l’impact que cette grève impactera sur l’année universitaire, il est impératif pour les syndicalistes et le département de trouver un terrain d’entente pour le bonheur le monde universitaire.

