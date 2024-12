Institut Supérieur de commerce (Isc Business School) : 500 étudiants pour 22 filières en 13 ans d’expertise !

Une formation de qualité qui allie théorie et pratique pour préparer les étudiants au marché du travail

L’Institut supérieur de commerce (ISC Business School) sis à l’ACI 2000, est un groupe dont les activités couvrent tous les domaines de la gestion des organisations. D’octobre 2011 à octobre 2024, ISC Business School offre une formation de qualité qui allie théorie et pratique pour préparer les étudiants au marché du travail. Aujourd’hui, ils sont 500 étudiants dans cet institut qui propose 22 filières différentes.

L’Institut supérieur de commerce (ISC) Business School propose aux étudiants de la licence plusieurs filières, notamment communication et multimédia, informatique, réseau et télécommunication, finance et comptabilité, sciences économiques et marchés, marketing et vente, droits des affaires, transport et logistique, mines et géologie. En master, il y a entre autres ingénierie financière, comptabilité contrôle et audit, gestion d’entreprise, ressources humaines, développement durable, en plus des filières de la licence.

Selon Hamadoun Traoré, recteur de l’ISC, l’université s’adapte aux besoins des étudiants pour leur permettre d’accéder à une formation de qualité afin d’être compétent dans leur domaine d’intervention respectif.

“Nous sommes une école qui prône l’excellence le plus possible. Quand on parle d’excellence, on ne parle pas forcément d’excellence dans le domaine académique, mais on parle d’excellence dans le domaine du savoir-faire, du savoir-être. Le savoir-faire, c’est extrêmement important. Il nous définit dans la vie de tous les jours et ça c’est quand même une chose à laquelle nous accordons beaucoup d’importance”, explique-t-il. L’ISC, temple du savoir, a des ambitions. “Nous prévoyons dans les 4-5 ans de créer un grand pôle universitaire, un grand campus universitaire dans lequel toutes ces filières seront réunies, c’est-à-dire, essayer de nous développer le plus possible pour atteindre le plus de personnes possible”, indique M. Traoré

Il ajoute qu’ils sont dans la recherche de ces financements et l’élaboration de la qualité, parce que la cellule qualité est assurance, déclare-t-il. “L’administration malienne, auparavant, elle dispensait des données des habilitations sans forcément faire très attention à la qualité de l’enseignement qui était derrière, mais depuis deux ans, c’est l’assurance qualité qui est prônée. Nous essayons de veiller le plus possible à ce que les enseignements dispensés répondent le plus possible à des normes qualitatives et nous y travaillons depuis un certain nombre d’année. Nous continuons à y travailler pour l’améliorer au jour le jour”, rassure le recteur.

Oumar Maïga est le principal, c’est-à-dire celui qui est chargé de tout ce qui est discipline, assiduité dans le travail et la ponctualité à l’ISC Business School. Il signale “qu’ils ont un règlement intérieur qu’ils partagent aux parents d’élèves à l’inscription et qu’ils ont également un autre groupe WhatsApp sur lequel toutes les informations concernant l’université sont partagées avec eux”. Le principal ajoute que toutes les classes ont leur groupe WhatsApp aussi pour leur permettre de travailler en symbiose avec les enseignants et l’administration également. “La rentrée des classes est à 8 h 15, mais jusqu’à 8 h 30, nous admettons les étudiants et au-delà de cela, cette personne doit se munir d’un ticket d’accès à la salle. Les permissions d’absence sont délivrées au moins 24 h avant, en cas d’événement ou de visites médicales. Cela permet de couvrir l’étudiant, l’administration et le professeur en cas de devoir à son absence. Nous acceptons moins les téléphones portables en classe, car ils déconcentrent l’étudiant”, affirme-t-il.

Maïga soutient qu’il y a le dress code à l’ISC. “Chaque matin, à partir de 8 h, je suis dans le hall pour essayer de constater si les tenues sont correctes parce qu’on met à leur disposition le costume, le polo et la cravate pour les garçons et le costume, le foulard et le polo aux filles. Nous essayons de préparer les étudiants vers la vie active parce qu’ils ont aujourd’hui, un pied à l’université et l’autre dans la vie active. Donc tout comportement maintenu ici, les suivra dans la vie professionnelle. Nous essayons de faire cet accompagnement en plus de la formation académique. Au-delà de ça, nous avons des modules qui nous permet également de les encadrer au-delà de leur domaine de spécialisation”, indique le principal.

Bourama Camara, directeur administratif et financier de l’ISC dresse un bilan satisfaisant après 13 années d’existence. “Il faut comprendre que de sa création jusqu’aujourd’hui, ISC a formé plus de 2000 étudiants dont certains sont sur le marché de l’emploi. Il y en a qui occupent déjà des postes de responsabilité dans les plus grandes entreprises maliennes. Nous avons cette particularité avec les entreprises de pouvoir confronter les étudiants aux réalités du marché d’emploi. Ils effectuent des stages pratiques dans les différentes entreprises chaque année et c’est continuellement. Nous envoyons nos étudiants chez nos entreprises partenaires (banques, Orange-Mali, DFA Communication, IBI groupe de Ibrahim Diawara, etc.”, se réjouit le financier.

Aux dires du directeur administratif, l’ISC organise des activités récréatives et éducatives. “Nous organisons la journée d’intégration pour que les nouveaux étudiants puissent s’imprégner des valeurs de l’établissement, des défis et opportunités qui les attendent. Nous le faisons dans la périphérie de Bamako. Nous organisons également une journée artistique et culturelles pour permettre à nos étudiants de découvrir et d’apprécier la culture malienne de façon particulièrement, mais de façon générale la culture africaine. Nous le faisons chaque année au niveau du Musée national de Bamako. L’une des activités phares de l’établissement également, c’est la sortie de promotion chaque année”, souligne-t-il.

En tant que responsable financier, Bourama Camara rappelle que la première année coûte 1 025 000 F CFA à l’ISC Business School ; 1 125 000 FCFA pour la deuxième et 1 275 000 F CFA pour la licence. A l’ISC-Business School, les deux masters font 2 600 000 F CFA.

Notons qu’à l’ISC, temple du savoir, il y a désormais la possibilité de suivre les programmes de licence et de master à distance. Qu’on soit un professionnel en activité, un étudiant en quête de flexibilité ou qu’on ait besoin d’étudier depuis chez nous, l’ISC s’adapte à nos besoins pour nous permettre d’accéder à une formation de qualité, où que nous soyons. Il s’agit des mêmes enseignements et encadrement qu’en présentiel.

Marie Dembélé

