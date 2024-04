C’est avec des Ambassades de France, du Royaume de Belgique, du Bénin, de la Côte d’Ivoire et de Luxembourg au Mali que les étudiants de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest Unité Universitaire à Bamako (UCAO-UUBa) et ceux de l’EPHEP Smart School ont commémoré la journée de la Francophonie, édition 2024. Ce, à travers une conférence publique le jeudi 20 mars.

L’évènement qui a lieu dans la grande salle de l’UCAO-UUBa sise à Hamdallaye, a enregistré la présence de la Directrice Académique de l’Université hôte, Dr Sœur Thérèse Samaké, du Doyen du Département ‘’Journalisme-Communication’’, Dr Alexis Zufo Dembélé, du Représentant de l’EPHEP Smart School et une forte mobilisation des étudiants des deux universités.

En effet, les cinq Ambassades ont été représentées par leur chargé d’Affaires respectif. Puis, par une présentation, ils ont fait découvrir leurs différents Etats à l’assistance. Notamment en mettant la lumière sur leurs potentialités et opportunités.

Dans son allocution de bienvenue, Dr Samaké a manifesté sa joie de la célébration de cette journée au sein de son établissement. Qu’elle qualifie de journée empreinte de culture, de diversité linguistique et de valeurs partagées. Selon elle, la Francophonie, bien qu’une simple langue, incarne une véritable communauté de destins, un pont entre les continents, un lien indéfectible tissé par la richesse de nos héritages culturels et l’universalité sur le monde et le respect mutuel. « Elle symbolise la diversité dans l’unité, l’ouverture sur le monde et le respect mutuel. En tant qu’institutions d’enseignement supérieur, nous, UCAO-UUBa et Smart School, sommes profondément engagés dans la promotion de cette diversité linguistique et culturelle, car nous croyons en son pouvoir de renforcer les liens entre les nations et de favoriser le dialogue interculturel, la paix et le développement » a-t-elle synthétisé.

A l’endroit de ses convives diplomates pour la circonstance, Dr Sœur Thérèse Samaké a soutenu que les Ambassades indiquées jouent un rôle essentiel dans le renforcement des liens entre nos pays et dans la promotion de la coopération multilatérale. De même que leur présence témoigne de l’importance qu’ils accordent à la culture, à l’éducation, à la formation et surtout à la jeunesse. Avant de clore son propos, elle a remercié les responsables de l’Institut Français du Mali pour le choix porté sur l’UCAO-UUBa, d’après elle, qui est la preuve tangible de l’intérêt que porte cet Institut à l’Université et à ses activités académiques que culturelles. Aussi bien que leur vision qu’est : «Une université d’intégration, d’excellence et de succès pour un développement durable ; une université où se vit pleinement l’inter culturalité ».

Pour Patrick Perez, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Mali, après l’Anglais, la langue française est présente sur les 5 continents et parlée par 327 millions de personnes au monde notamment 167 millions en Afrique et 135 millions en Europe. Que cette journée dédiée à la Francophonie est célébrée avec les 88 Etats membres de l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie). Cette année à Bamako, dit-il, il y a 12 missions diplomatiques qui participent à ces évènements déroulant depuis 10 jours avec des projections de films. En plus de cela, dira-t-il, ils ont décidé, d’aller à la rencontre des étudiants étant donné que toutes les activités autour de la langue française sont destinées aux établissements scolaires et aux Universités de la ville de Bamako.

Une série de questions/réponses avec les étudiants, la visite des stands des Ambassades nommées et la prise de photo de famille ont mis fin à la rencontre.

Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :