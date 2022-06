L’équipe dirigeante de Sahel Business School, avec à sa tête Mme Maiga Salamada Paul, a organisé une «journée porte ouverte », avant-hier Samedi 25 juin 2022 à Radisson Collection Hôtel. Placée sous la présidence de l’ancien Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maiga, et en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, Amadou Keita, journée a été l’occasion pour les autorités scolaires, les partenaires techniques, financiers ainsi que pour les entreprises de mieux connaitre Sahel Business School et de le découvrir sous toutes ces facettes : sa vision, sa mission, etc. Pour ce faire, l’administration de SBS a mis les petits plats dans les grands pour partager avec les invités ses atouts qui se résument dans les vertus suivantes : l’anticipation et la formation par alternance, la qualité du service et l’environnement pédagogique, l’innovation et le continuum formatif et pratique ainsi que l’éthique et la déontologie.

Créé en 2020, SBS se présente dans le paysage académique comme une école de référence en Afrique. Grâce notamment à la diversité de ses étudiants, de son corps professoral de haut niveau et très expérimenté, a laissé entendre sa promotrice Mme Maiga Salamata Paul. Selon elle, l’établissement propose une offre de référence qui s’appuie sur l’analyse des besoins en ressources humaines des entreprises partenaires. Et d’assurer, à cet effet, que les diplômés sont préparés à l’obtention d’un emploi décent dès leur sortie, en vertu de leur compétitivité sur le marché.

De la licence jusqu’au doctorat en passant par le master, les formations de SBS sont dispensées à la fois en classe, en ligne et en formule bimodale. Et le tout à des coûts abordables.

La journée «Porte ouverte» a été marquée par l’intervention d’une bonne quinzaine d’experts et spécialistes nationaux et internationaux du Mali, de France, du Benin, du Maroc, du Niger, du Sénégal, de la Cote d’Ivoire et des Etats Unis d’Amérique. Leurs exposés respectifs avaient trait à la problématique de l’enseignement supérieur au Mali ainsi qu’à la contribution de Sahel Business School en termes de stratégies face à l’équation d’insertion professionnelle des jeunes, les réponses et solutions que l’école propose. Ont été abordés en outre la contribution du nouvel établissement au système de management de qualité de l’enseignement supérieur ainsi que les solutions et perspectives qu’elle offre en termes de gestion des entreprises, puis l’assurance de qualité de Microsoft team et de SBS à la formation à distance et à la mécanique industrielle et ses perspectives. Un autre temps fort de la Journée aura été la visite guidée des stands d’exposition des débouchés et offres de formation de Sahel Business School.

Amidou KEITA

