Performances scolaires : Attention à l’utilisation excessive du téléphone !

Si le téléphone portable peut s’avérer un moyen d’apprentissage pour les étudiants, sa mauvaise utilisation est un facteur impactant négativement les performances scolaires. Cyber-intimidation, harcèlement, arnaque, enlèvement. Attention aux dangers de l’utilisation des téléphones.

Selon Dr Mohamed Souleymane Diallo de l’Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako, les conséquences du téléphone portable sont multiples sur les élèves. «Tout d’abord, il y a le manque de concentration. De nombreux d’élèves ont du mal à suivre les cours car ils ne peuvent pas tenir 1h sans leur téléphone. Ainsi, suivre 2h de cours sans se connecter est une torture qui les empêche de se concentrer sur le cours ».

L’universitaire met le curseur sur les «contenus nuisibles tel que la pornographie qui impactent aussi la santé mentale et physique des jeunes». À ses dires, «il y a des risques de s’exposer à des situations telles que l’arnaque, les détournements, les enlèvements». Pour Dr Mohamed Souleymane Diallo, il est important de réguler l’usage du téléphone. «Bien évidemment, on ne peut se passer du téléphone. Il faut seulement l’utiliser de façon judicieuse telle que la recherche pour approfondir les cours. Il faut passer moins de temps sur le téléphone et se concentrer sur les notes prises durant les cours».

Risque d’abandon des livres et cahiers au profit… du téléphone

Le Père Yvonick Dakoury Zoni, Président de l’UCAO-UUBa estime que l’utilisation de téléphone joue un rôle pour l’apprentissage. «C’est un moyen d’apprentissage, mais les enfants utilisent mal ce téléphone au risque même d’abandonner les livres, les cahiers au profit de la manipulation du téléphone. Puisqu’il est un outil de communication permettant de rapprocher des personnes géographiquement éloignées. Cependant, une utilisation inappropriée du téléphone peut avoir des répercussions négatives sur la vie de l’étudiant et son organisation ».

Si un étudiant ne parvient pas à distinguer le temps de loisirs du temps de travail, note le Père Yvonick Dakoury Zoni, il peut s’adonner à diverses activités telles que l’usage du téléphone pour les réseaux sociaux, écouter de la musique durant des périodes où il devrait se concentrer sur ses études ou ses recherches, risquant ainsi de compromettre son efficacité. «En effet, au lieu de dormir, certains étudiants passent leur temps sur Facebook, TikTok, WhatsApp ou Instagram, de 21 heures jusqu’à 3 heures du matin. Lorsqu’ils se présentent en cours, ils sont déjà fatigués, n’ayant pas bénéficié d’un sommeil suffisant à cause de l’usage prolongé du téléphone. Ainsi, le matin, ils assistent aux cours sans avoir étudié sérieusement leurs leçons ni lu les documents nécessaires. Revenant épuisés, leur attention en classe est fortement diminuée, ce qui entrave leur compréhension des cours».

Adopter une discipline stricte, confisquer le téléphone si besoin

Il rapporte que le téléphone distrait également les étudiants pendant les cours, compromettant ainsi leur capacité à assimiler les connaissances dispensées. «Pour toutes ces raisons, une utilisation inappropriée du téléphone portable a assurément des impacts négatifs sur la performance scolaire de l’étudiant. Comme disait un grand auteur, tout est permis mais tout n’est pas profitable. Il faut savoir faire la plupart des choix avec discernement». Le Président de l’UCAO-UUBa appelle les étudiants à se consacrer à leurs études et les parents à confisquer le téléphone. «Durant l’année scolaire, il est essentiel que les étudiants se consacrent pleinement à leurs études. Il est impératif d’adopter une discipline stricte : à certaine heure, il faut éteindre son téléphone ou le mettre en mode silencieux, afin de pouvoir se concentrer sur le travail scolaire. Je disais que lorsqu’on réalise que son enfant manque de conscience de ses responsabilités, il est parfois nécessaire de l’aider. C’est là le rôle des parents de confisquer le téléphone si besoin. De nos jours, on ne peut pas priver un enfant de téléphone, car la vie est devenue très complexe. Autrefois, les agressions étaient moins fréquentes, mais aujourd’hui, les dangers dans la vie se sont multipliés».

Cyber-intimidation et harcèlement via les téléphones

Il ressort du témoignage de Soundié Koné, étudiante à l’UCAO-UUBa que les réseaux sociaux offrent de nombreux avantages, comme la possibilité de s’exprimer de manière créative, des opportunités pour apprendre et la possibilité d’entrer en contact avec d’autres personnes. Mais aussi, insiste l’étudiante, ils ont un impact négatif sur les étudiants. «Les réseaux sociaux peuvent créer un environnement de pression sociale, où les élèves peuvent être confrontés à des situations de harcèlement, d’intimidation ou de comparaison constante avec leurs pairs. Ces situations peuvent conduire à des problèmes d’anxiété, de dépression et de stress chez les élèves».

Au Mali, selon Timothée Dembélé, étudiant en journalisme et Communication à l’UCAO-UUBa, «l’usage excessif des téléphones portables par les élèves a des conséquences directes sur leurs performances scolaires. La distraction constante due aux notifications, jeux et réseaux sociaux (Facebook, Tik Tok, Instagram, Snap chat,…) nuit à leur concentration en classe et à la maison. Le temps passé sur les téléphones se traduit par un temps en moins consacré aux études, et l’accès à internet les expose à des contenus inappropriés».

Il avance au passage des effets psychologiques négatifs de l’usage des téléphones. «De plus, la cyber-intimidation et le harcèlement via les téléphones peuvent avoir des effets psychologiques négatifs. L’addiction aux téléphones peut également entraîner des problèmes de santé comme la fatigue oculaire et les troubles du sommeil, impactant encore d’avantage leur capacité à réussir leurs études».

