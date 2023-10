Rentrée scolaire : Plaidoyer pour la réouverture et la sécurisation des écoles fermées dans la région de Ségou

La réouverture et la sécurisation des écoles fermées dans la région de Ségou est aujourd’hui une grande préoccupation du Réseau régional des organisations de la société civile pour le plaidoyer de Ségou (RPR-SEGOU). Et il est en train de mobiliser les forces vives régionales pour cette cause.

Influencer les autorités régionales afin de les sensibiliser pour la réouverture des écoles fermées dans la région de Ségou. Tel est l’objectif principal d’une campagne initiée par Réseau régional des organisations de la société civile pour le plaidoyer de Ségou (RPR-SEGOU). Il s’agit de créer les conditions de réinsertion de ces enfants privés de leur droit fondamental à l’éducation. «L’organisation de cette campagne plaidoyer vise à susciter la réflexion sur la réouverture des écoles fermées», a soutenu Albadia Touré, président du RPR-Ségou.

Représentant le gouverneur de la région de Ségou, Mamadou Traoré (conseiller aux Affaires économiques et financières) a salué les efforts des partenaires tels que OXFAM et G-Force pour leur impact sur les communautés dans la région. Il a également salué l’initiative du réseau qui permettra de donner «une lueur d’espoir aux enfants qui sont dans la déperdition scolaire et exposés aux risques de protection».

Une rencontre organisée Le 2 octobre 2023 a permis de faire le point de la situation des écoles fermées afin de mener une campagne de plaidoyer pour leur réouverture. Il s’agit aujourd’hui de déterminer les causes et les conséquences de la fermeture de ces écoles, de faire des propositions en impliquant tous les acteurs de l’école.

