Le mardi 1er mars, le Mali à l’instar des autres pays africains a célébré la Journée africaine de l’alimentation scolaire couplée à l’inauguration d’une nouvelle cantine pour les élèves de Safo. Les festivités ont eu lieu dans la cour de l’école publique de Safo devant une foule nombreuse.

Sous la houlette du ministre de l’Education nationale Mme Sidibé Dedeou Ousmane, cette journée africaine de l’alimentation scolaire 7ème édition était placée sous le thème : « Cantine scolaire au Mali : priorités des plus hautes autorités ».

A ses côtés, il y avait plusieurs autorités à savoir : le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Amadou Keita , l’ambassadeur de la République populaire de Chine, l’ambassadeur de la Russie , la directrice du Programme alimentaire mondiale (Pam) au Mali, les représentants de la commission Education du Conseil national de Transition , des partenaires tels que le représentant de l’Usaid, de l’Educo, de Catholique Relief, le représentant de l’Union européenne, les autorités municipales de la Commune de Safo et environnants, les représentants des services déconcentrés de l’Etat , les partenaires sociaux et plusieurs autres personnalités de l’Education au Mali. On notait également la présence de plusieurs élèves et parents.

Dans son discours, la ministre de l’Eduction indique que 55 cantines scolaires seront construites prochainement dans nos écoles pour un montant total de 6 milliards de nos francs. Elle a ajouté que : « la journée africaine de l’alimentation scolaire est placée sous le thème. Cantine Scolaire au Mali : priorité des plus hautes autorités. Pour cela, elle a avoué que la promotion de l’alimentation scolaire est un facteur clé qui contribue non seulement à la lutte contre la famine, mais aussi d’attirer les apprenants vers l’école due souvent à la distance entre l’école et les familles. Elle réduit considérablement le taux de déperdition scolaire ».

Le président du Comité de Gestion Scolaire (C G S) de Safo Kolèba Coulibaly a salué la ministre et sa délégation pour le choix de la Commune de Safo à l’occasion de la journée africaine de l’alimentation. Poursuivant dans ses propos, il dira qu’ : « à Safo, les enfants ne fréquentaient plus l’école à cause des problèmes de nourriture. Mais aujourd’hui, il y a plus de 1200 pensionnaires au niveau de la cantine scolaire et elle est devenue un moyen de rétention des élèves à l’école. Je demande aux autorités politiques de construire une cantine dans toutes les écoles de la commune ».

L’ambassadeur de la Chine a procédé à la remise des quicks composés des ustensiles de cuisine pour la cantiné financée et équipée par la République populaire de Chine. La cérémonie a pris fin par la coupure du ruban symbolique de la toute nouvelle cantine scolaire par Madame le ministre et sa suite.

Abou Safouné Diarra

(stagiaire)

