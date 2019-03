Le Forum international des anciens de l’Association des élèves et étudiants du Mali (FIA-AEEM) est la dénomination d’un regroupement de personnes qui, pendant leurs parcours scolaire, ont milité dans ladite organisation faîtière. Pour matérialiser leur présence et surtout annoncer l’organisation d’un forum, le directoire du secrétariat permanent, a initié une rencontre avec les hommes de média. Au cours de ce point de presse les responsables de l’organisation, ont expliqué les tenants et les aboutissants de ce forum.

Loin d’avoir une connotation politique, le FIA-AEEM a été créé pour consolider les liens de camaraderie entre les anciens militants de cette association d’élèves et étudiants du Mali. Aussi, après une analyse globale de la situation, dans tous les secteurs confondus de la vie de la nation, ces femmes et ces hommes ont décidé de se retrouver au sein d’une même organisation pour faire des propositions de solutions à la situation de crise que traverse notre pays. Mais aussi de rester en veille, par rapport au mode de gouvernance dont est victime le Mali.

Après, la première prise de contact ayant abouti à la naissance du regroupement, un Comité de veille et un Secrétariat permanent ont été mis en place. En termes d’acquis enregistrés par cette organisation on retient : la tenue de plusieurs réunions et rencontres d’échanges ; l’élaboration d’un document de projet de création d’un comité de pilotage du FIA-AEEM 2019.

A travers ceforum, il s’agit de s’unir pour débattre sur des thématiques importantes, afin de répondre aux grandes préoccupations actuelles du Mali. Les participants s’intéresseront entre autres : à la conception d’un cadre large de concertations pour renforcer l’unité, la solidarité entre les anciens du mouvement ; mener la réflexion sur la situation actuelle du pays, tout en faisant une contribution qui sera remise à qui de droit etc.

Pour le porte-parole du FIA-AEEM Moussa Guino, les anciens de l’AEEM occupent aujourd’hui des positions importantes dans la bonne marche du Mali. En effet c’est une organisation à laquelle fédèrent des personnalités qui interviennent dans tous les secteurs de la vie socio-économique et politique du pays. Ces anciens dirigeants de cette association, sont aussi des acteurs majeurs de l’avènement de la démocratie de notre pays.Cette démarche de ces anciens de l’AEEM explique bien qu’ils sont très préoccupés par la situation du pays.

La conférence de presse a regroupé du côté des responsables du FIA-AEEM, Moussa Guino, Ismael Yoro Dicko, Alkeidy Hama Touré, Tahourou Dembélé, Mme Traoré Kadidia Samaké, Mary Biton Coulibaly, Dr Yamadou Camara.

Diakalia M Dembélé

