250 récipiendaires ont reçu leurs diplômes de fin cycle le samedi dernier lors d’une cérémonie de sortie de promotion parrainée par le PDG du groupe AZALAI Mossadeck Bally.

« En célébrant la 19e promotion de diplômés, nous célébrons également aujourd’hui le 21e anniversaire de notre école. Oui, 20 ans ! Très peu ou assez court pour la vie d’une institution universitaire, mais combien significatif pour nous, quand on s’imagine que 80% des entreprises créées dans notre environnement socio-économique meurent avant même d’atteindre la durée de vie de cinq ans», a déclaré le directeur général de Technolab,Daouda Diakité, lors de la cérémonie de sortie de la dernière cuvée.

Les250 récipiendaires sont issus d’une diversité de provenance socio- professionnelle : administrations publiques, entreprises privées, les organisations de la société civile (nationales ou internationales) qui confient à l’institut la responsabilité de la formation ou du perfectionnement de leurs agents en vue de leur renforcement de capacités techniques et managériales.

A en croire M. Diakité, l’année 2018 a été promotrice pour Technolab – ISTA qui totalise à ce jour 13 diplômes accrédités par le CAMES répartis entre les filières de Sciences et Technologies et les Sciences de Gestion. Conforme à sa politique d’ouverture et de partenariat multilatéral pour la dix-huitième promotion de l’institut, les diplômes qui seront remis aux lauréats sont ceux propres à l’institut Technolab – ISTA de Bamako, certains de MBA-ESG du Groupe Ecole Supérieure de Gestion de Paris et d’autres de l’Ecole Supérieure de Génie Informatique (ESGI Paris) avec lesquelles institutions, des facilités de double-diplomation existent dans bien des cas pour plusieurs filières de formation. Ces différents axes de coopération scientifique et universitaire contribuent à impulser efficacement notre savoir-faire dans une dynamique d’échanges d’expérience et de renforcement de capacités.

L’approche GENRE respectée

Daouda s’est dit satisfait de constater que l’approche GENRE est bien respectée dans les formations, ici magnifiée par le nombre élevé de récipiendaires féminins dont la présence à un tel niveau, conforte à la volonté d’équité d’égalité de la promotion de la femme.

Selon lui, le choix du parrainage qui s’est porté sur le PDG du Groupe AZALAÏ, M. BALLY Mossadeck, se justifie par sa contribution pour les infrastructures d’accueil touristiques, vitrines de notre pays et un pan considérable de sa visibilité, la présence africaine de sa chaîne hôtelière de qualité dans un cadre d’échanges et de développement humain sont autant de fierté et de source d’inspiration pour les lauréats de ce matin et bien d’autres maliens, voire africains « Soyez remercié pour votre perspicacité et pugnacité d’Homme d’affaires aguerri et averti ainsi que l’accompagnement de notre école malgré votre agenda chargé qui a été flexible en annulant votre voyage afin d’être disponible pour cette cérémonie ! Acceptez donc, Monsieur BALLY, d’être un modèle et un guide-conseiller pour nos lauréats du jour ! Aux Présidents d’Honneur, je vous dis également Merci ! Le choix de vous, augustes personnes, comme Présidents d’Honneur de cette dix-neuvième promotion, tient ainsi lieu à vos élogieux parcours, à la modestie et la simplicité humaine de chacun d’entre vous », a-t-il fait savoir.

Avant d’inviter les récipiendaires à cultiver en eux des valeurs morales comme l’humilité, le respect de l’autre, la tolérance, l’intégrité et la rigueur morales, l’esprit de sacrifice pour le Pays qui est actuellement dans une impasse et qui normalement attend beaucoup de vous. Dans la situation actuelle, seul ce sentiment d’amour de l’autre et du pays peut permettre de sauver ce qui peut encore l’être. Et tel doit être votre credo a-t-il soutenu.

Il a salué l’accompagnement constant des partenaires institutionnels et des nombreux Sponsors dont l’appui prouvé donne de la chance, des opportunités d’insertion et de compétitivité aux étudiants et diplômés.

Bintou Diarra

Commentaires via Facebook :