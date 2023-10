Une délégation de la fondation y coopération (EDUCO) reçue par le ministre de l’éducation nationale : Le ministre Sy en phase avec tous les partenaires

D’une rencontre à une autre. Le Ministre de l’Education Nationale, Dr Amadou SY SAVANÉ a reçu ce lundi 16 octobre 2023, une délégation de la Fondation y Coopération (EDUCO) conduite par la Directrice Générale, Madame Pilar ORENES CABRERA. Madame CABRERA effectue une visite de trois jours au Mali, une occasion toute indiquée pour elle, de rencontrer le premier responsable scolaire, Dr Amadou SY SAVANÉ. Le Chef du département était assisté de ses collaborateurs, notamment le Chef de Cabinet, Monsieur Kalidou DIOMBERA, le Conseiller Technique chargé du partenariat, Monsieur Ismaila Berthé et le Directeur National de l’Enseignement Fondamental, Monsieur Issoufi TOURÉ. La question éducative était au cœur des échanges fructueux entre les deux partenaires ainsi que la bonne coopération que EDUCO entretient avec le MEN et les perspectives. Tout en saluant l’esprit de collaboration, le Ministre a appelé les partenaires à plus d’accompagnement pour une école performante, une école où il fait bon à apprendre, bref un lieu de vie. Il a remercié EDUCO pour toutes les actions menées dans l’intérêt des maliens à travers une synergie d’actions. Le premier responsable a réitéré sa disponibilité à travailler et à collaborer davantage avec EDUCO pour atteindre les objectifs communs. La Fondation y Coopération ( EDUCO), membre de ChildFund Alliance est une ONG internationale de coopération globale au développement et d’action humanitaire qui agit depuis plus de 25 ans en faveur des enfants et pour la défense et leurs droits, spécialement le droit à recevoir une éducation équitable et de qualité à travers le monde et en matière de protection. Elle intervient dans 13 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud et Centrale.

