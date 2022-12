Après la première phase qui a coûté plus de 95 milliards FCFA dont plus de la moitié prise en charge l’Etat chinois, les infrastructures de la deuxième phase de la Cité universitaire de Kabala seront officiellement inaugurés le lundi 12 décembre 2022 par les autorités maliennes. Cette deuxième phase a couté plus de 30 milliards de CFA au Gouvernement chinois et contribuera sans nul doute à l’amélioration les conditions de vie et d’études des enseignants et étudiants du Mali.

Sa réalisation ne mettra pas certes de mettre fin au problème d’infrastructures, mais elle va beaucoup peser. Il s’agit de la deuxième phase de la Cité Universitaire de Kabala dont les travaux ont débuté en septembre 2019. Trois ans après, nous pouvons dire sans nous tromper que les infrastructures de cette phase II sont prêtes à l’exploitation. Elles seront officiellement remises aux autorités universitaires (inauguration) le lundi 12 décembre 2022.

Cette seconde phase du complexe universitaire de Kabala est financée par un don du gouvernement chinois de 30 milliards FCFA. Elle est composée de 7 nouveaux blocs comprenant une faculté des sciences de la santé ; un institut universitaire des technologies industrielles ; un institut Confucius ; un centre d’études des langues ; une maison des hôtes, une imprimerie universitaire et une bibliothèque.

On peut dire que son inauguration tombe au bon moment. Un moment marqué par une fronde des étudiants à travers le Bureau de l’Aeem (Association des élèves et étudiants du Mali) demandant plus d’infrastructures pour améliorer leurs conditions de vie et d’études.

Rappelons que la superficie totale de la cité universitaire de Kabala est de 103 hectares. A la fin des travaux, elle sera l’une des plus grandes complexes universitaires de la sous-région ouest-africaine.

La question d’infrastructures n’était pas la seule doléance de l’Aeem qui a également demandé le paiement des allocations financières des étudiants, la sécurisation des espaces scolaire et universitaire, etc.

Pour le paiement des allocations financières (bourses et autres), l’Etat a consenti plus de 5 milliards en moins d’un mois pour payer tous les additifs. S’agissant de la sécurisation des espaces, des caméras de surveillance et des éclairages publics sont installés dans les résidences universitaires.

Comme pour dire que l’Etat est en train de faire son mieux pour améliorer davantage les conditions de vie et d’études des étudiants.

M. Dolo

