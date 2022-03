Dr. Alassane Ba, ancien président de l’Autorité de Régulation des Marchés publics et de Délégation de Services publics (ARMDS) est le nouveau directeur général de l’Agence de l’Environnement et du Développement durable (AEDD). Il retourne là où il a servi pendant 10 ans.

Il avait déjà servi pendant 10 ans (de 2004 à 2014) à l’AEDD à l’époque appelée Secrétariat technique permanent du Cadre institutionnel de Gestion des Questions environnementales (STP-CIGQE). Il signe son retour 18 ans plus tard, nommé par le conseil ordinaire des ministres du mercredi 9 mars 2022.

Dr. Alassane Ba, qui est aussi ancien président de l’ARMDS (2016-2021), est un pur produit de l’école malienne. Lycée Askia Mohamed, Ecole nationale d’administration (Ena) où il a obtenu une maîtrise en sciences juridiques en 1990. Le DG de l’AEDD a plus tard approfondi ses connaissances dans des plus grandes universités étrangères du monde. Il est bardé de diplômes avec un pedigree bien garni, et doté d’une riche expérience professionnelle et de formation.

Docteur en droit public de l’université Paris I, Panthéon-Sorbonne/France (2003-2007, Dr. Alassane Ba est aussi le premier docteur en droit de l’environnement dans notre pays. Il est également détenteur d’un DEA en droit/études africaines, décroché à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne/France en 1999-2001. Dr. Ba est lauréat de plusieurs certificats de spécialisation doublés d’une longue carrière de professeur de cours dans plusieurs grandes écoles et universités : l’Ena du Mali, l’Institut de Développement économique et social (IDES), l’université Campus/Senghor du Burkina Faso (2014-2021).

Dr. Ba connaît mieux l’AEDD car, il a déjà passé une décennie de sa vie professionnelle au Secrétariat technique permanent du Cadre institutionnel de Gestion des Questions environnementales (STP-CIGQE). Son doctorat en droit de l’environnement lui a permis de diriger plusieurs projets et programmes environnementaux dans cette structure chargée de la politique de protection de l’environnement.

Au centre de tous les grands projets environnementaux

Au STP-CIGQE, Dr. Alassane Ba a été au centre de tous les grands projets environnementaux. Il a été entre autres coordinateur national du Projet Partenariat pour le Développement du Droit et des Institutions de Gestion de l’Environnement en Afrique (Padelia-Mali/Programme des Nations unies (Pnue). Coordinateur technique du Projet d’Intégration aux Changements climatiques dans la Planification du Développement (PIC)/Projet d’Appui à la Mise en Œuvre de la Stratégie nationale d’Adaptation aux Changements climatiques en partenariat avec le ministère allemand de l’Environnement (BMU). Coordinateur national du Projet de Renforcement des Capacités nationales pour la Gouvernance environnementale, démocratique et la Mise en Œuvre du Principe 10 de l’Agenda 21/Unitar. Coordinateur national du Projet de renforcement et de développement de l’Efficacité du Droit de l’Environnement pour une Meilleure mise en œuvre des Accords Multilatéraux pour l’Environnement au Mali-PNUE-Gouvernement du Mali. Coordinateur national du Projet de Développement de Banques de Données juridiques en Droit de l’Environnement pour le Renforcement des Capacités en vue d’améliorer l’Accès à l’Information sur le Droit de l’Environnement en Afrique/PNU en partenariat avec le Pnud. Point focal national des Fonds d’Investissements climatiques (FIC).

Toujours pendant son séjour au STP- CIGQE (actuel AEDD), Dr. Ba a été chef de bureau, chef de département, coordonnateur national et point focal national de plusieurs autres structures. Il a été chef de Bureau des Conventions, Accords et Traités, chef de Département Partenariat et Actions internationales, point focal national de la Commission du Développement durable (CDD), point focal national du Projet d’Appui à la Mise en œuvre de la Stratégie nationale d’Adaptation aux Changements climatiques/suivi de tous les dossiers y afférents, point focal national du Programme Changements climatiques, Agriculture et sécurité alimentaire (CCAFS)/Mali.

Le désormais nouveau DG de l’AEDD a plus d’un tour dans son sac. Il a une somme d’expériences, pour avoir roulé sa bosse dans plusieurs pays dans le monde: en Afrique, en Europe, aux Amériques, en Asie et dans le Pacifique en stages de formations, séminaires, négociations et voyages d’études. Avec lui, l’AEDD ne peut tomber que dans de bonnes mains.

Dr. Ba n’est pas qu’un expert de l’environnement. Il est aussi un produit de l’administration publique malienne. Il a servi successivement au Commissariat à la jeunesse, sous Alpha Oumar Konaré dans les années 90 avant d’atterrir au ministère de la Justice Garde des Sceaux (1997-2004) en qualité de Délégué ministériel, au ministère de l’Environnement (l’AEDD, 2004-2014), à la Primature comme Conseiller spécial du Premier ministre Modibo Kéita (2014-2016), et président de l’ARMDS (2016-2021).

Abdrahamane Dicko

Commentaires via Facebook :