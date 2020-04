Le ramassage et le recyclage des bouteilles plastiques peuvent désormais rapporter gros. En effet, la Jeune chambre internationale (JCI) Elite organise un concours appelé ” R’Plast ” qui est un projet qui vise à réduire les déchets plastiques et à développer une économie circulaire. Le concours consiste à mettre en place une filière de collecte, de tri et de production (recyclage) de bouteilles plastiques non recyclables, en vue de lutter contre la présence croissante de particules dans l’environnement. Cette information a été donnée le vendredi 20 mars 2020 au cours d’une conférence de presse animée dans les locaux de l’agence de communication Spirit par Mme Béatrice Roby (manager d’un cabinet Rach) et Ibrahim Sissoko de la JCI Elite.

D’après Mme Béatrice Roby, le concours est ouvert du 21 mars au 21 avril 2020 pour 10 projets qui seront retenus par un comité professionnel et présentés le 15 juin 2020. La présentation des gagnants est prévue pour le jeudi 24 septembre 2020. Comme critères de sélections, le projet consiste à créer une société malienne de ramassage et de recyclage de bouteilles plastiques non recyclées, basée au Mali, en vue de la réduction des déchets plastiques, de la création d’emplois et d’une économie circulaire. A l’issue du concours, les trois premiers gagnants recevront respectivement 10 millions F CFA, 5 millions F CFA et 2,5 millions F CFA. Les gagnants seront accompagnés pendant une année (coaching, mentorat). A travers le concours, le projet R’Plast cherche, entre autres, à valoriser les déchets plastiques en leur trouvant un débouché pour participer à une économie circulaire ; à préserver l’environnement et la qualité de l’air ; à devenir un acteur de la transition vers l’économie circulaire.

Peuvent participer au concours, tous ceux qui ont une idée, un projet, une idée et un projet portant sur la transformation et la réduction des déchets plastiques. Et un site web a été mis en place à cet effet. Il s’agit du www.r’plast.org. Il est destiné à recueillir tous les projets, du 21 mars jusqu’au 20 avril 2020. Les projets seront étudiés par 10 experts spécialistes du traitement du plastique et des déchets, des experts en PME/PMI, au Mali et en Europe.

“Réduire la pollution, construire un environnement sain sans déchets, tel est l’objectif du projet R’Plast que je conduis avec la Jeune chambre internationale Bamako Elite. Le projet R’Plast est un concours d’idée, de projet qui a pour objectif de réduire les déchets plastiques et plus particulièrement les bouteilles plastiques d’eau, de jus, qui ont de multiples vies, notamment au Mali. En plus de leur vie initiale, contenir le produit vendu, les bouteilles plastiques sont utilisées 3 ou 4 fois pour l’eau, l’huile, le carburant et finit sans vie à moyen terme dans les caniveaux, les poubelles et le fleuve. Vu ce désastre, j’ai souhaité (en tant que manager d’un cabinet Rach et très impliquée dans une démarche personnelle d’aller vers le zéro déchet) porter ce projet suite à la demande de la Jeune chambre internationale Bamako Elite. […] Le concours R’Plast est un concours ouvert à tous et à toutes au Mali, en Afrique et dans le monde. Sans limite d’âge, il est destiné à toute personne qui a une idée, un projet ou une activité sur le recyclage du plastique et plus particulièrement des bouteilles plastiques”, a-t-elle fait savoir.

Aux dires d’Ibrahim Sissoko de la JCI Elite, le Mali historique a vécu des années sans plastique. Et les recherches archéologiques, l’introduction du plastique au Mali date des années 1980. “Aujourd’hui, les déchets plastiques sont devenus une partie de la vie quotidienne du peuple malien. Aujourd’hui, la beauté du Mali, l’environnement et la santé de la vie quotidienne du peuple malien sont menacés par les déchets plastiques. L’absence de contrôle sur la production et l’usage des plastiques ont créé un problème sur lequel les citoyens doivent se pencher sérieusement. C’est dans cette optique que nous de la Jeune chambre internationale Bamako Elite, en collaboration avec Mme Béatrice Roby, avons engagé une lutte contre la dégradation de l’environnement et la santé du peuple malien en organisant le projet R’Plast qui est un concours d’idée pour permettre aux participants d’entreprendre dans le secteur de la consommation et du recyclage des déchets plastiques. Ce concours permettra aux jeunes et aux personnes qui ont des idées, des projets, de les mettre en œuvre grâce à un financement qui s’élève à 10 millions de Fcfa. La JCI-Elite envisage de susciter l’esprit d’initiative et le sens élevé de la responsabilité du peuple malien afin de faire face aux défis primordiaux de la communauté malienne et de l’humanité car servir l’humanité constitue l’œuvre la plus noble d’une vie, une valeur, un principe la JCI-Elite”, a-t-il indiqué.

Siaka DOUMBIA

Commentaires via Facebook :