Le gouvernorat de Kayes, la direction régionale des eaux et des forêts et la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé ont procédé ensemble, ce jeudi 1er Août, au lancement de la campagne de reboisement de la région de Kayes dans la première forêt classée du Mali, village de Paparah près de la ville des rails. Elle prévoit la production de deux millions de plantes et la plantation des centaines hectares

– Maliweb.net – D’emblée, le directeur de cabinet du gouverneur, Meyssa Fané, a déploré l’avancement du désert en indiquant que le Mali est un pays enclavé et désertique sur les deux tiers de son territoire. Toute chose qui est, selon lui, à l’origine de la disparition des forêts et la faune. D’après lui, cette campagne de reboisement vise à embellir les agglomérations, conserver la biodiversité et de lutte contre la désertification. « La campagne de reboisement vise à sensibiliser les populations, en les faisant comprendre que la disparition des forêts menacent l’équilibre écologique, dont les corollaires sont la perte de la biodiversité et la l’accentuation des effets néfaste du rechaussement climatique », a insisté le représentant de l’exécutif de la première région, qui ajoute qu’elle permettra de produire deux millions de plantes, la récolte de cinquante noix de rôniers, la plantation de 1800 hectares toutes espèces d’arbres confondues, la mise en œuvre de 50 plans aménagé approuvé par la région de Kayes.

C’est la forêt classée du village de Paparah qui a été choisie par les autorités régionales, première forêt classée du Mali, pour le lancement de la campagne sous le thème « l’arbre est le sceau de la vie sur terre. Plantons-en pour le bonheur de la génération futur »

La direction régionale des eaux et forêt et la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé veulent planter, à travers cette campagne de reboisement, de 200 hectares dont 150 dans le cercle de Kéniéba, 5 à Kayes et 5 autres dans le cercle de Ségou ainsi que le district de Bamako et environ.

Planter pour protéger la biodiversité

Le directeur de la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé, « nous possédons des milliers de pieds d’arbres que nous allons mettre à la disposition des populations qui manifestent leur désir de reboiser leur environnement ». A l’en croire, la mission de sa société est de protéger l’environnement, en procédant à des campagnes de reboisements et de sensibilisation pour la protection de la biodiversité et la faune. Et de poursuivre que sa société récompense les communes qui ont su protéger leur environnement de la déforestation et les feux de brousse. Pour ce faire, les communes de Marédounayan, Sorédoumaya et Koursané, arrivées respectivement première, deuxième et troisième, ont reçu une somme symbolique chacune pour leur engagement dans la conservation de la biodiversité de leur environnement. Pour la conservation des arbres déjà plantés, la société a financé la réalisation d’un forage, recrutée du personnel pour le suivi de la préservation des plantes de la forêt classée de Paparah, située à deux kilomètre de la ville de Kayes.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

