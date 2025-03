‘’J’accepte humblement le redoutable honneur que vous me rendez en donnant mon nom au Centre de Calculs et de Prévisions et à la Centrale solaire. Je ne saurais contester le libre choix porté en connaissance de cause par les cadres et les agents de Mali-météo, auxquels j’exprime ma profonde gratitude pour cette marque de reconnaissance, de respect et de considération’’. Mme Dembélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures était manifestement émue aux côtés de sa collègue en charge de la Santé, Colonel Assa Badiallo Touré, de la Directrice de Mali-météo, Mme Tandia Fanta Traoré, du Coordinateur de HYDROMET-Mali, Médecin-Colonel-Major Cheick Fanta Mady Koné ainsi que des partenaires. Cette inauguration se passait aussi à l’occasion de la 75è commémoration de la Journée Météorologique Mondiale.

La Directrice de Mali-météo, Mme Tandia Fanta Traoré, a déclaré que l’engagement inébranlable, la vision et les valeurs qu’incarne le ministre Dembélé Madina Sissoko vont désormais façonner l’administration du MTI et singulièrement celle du domaine crucial de la gestion des risques climatiques dans notre pays.

C’est donc avec une immense gratitude que la direction et le personnel ont choisi de donner son nom à ces deux infrastructures, symboles de son penchant pour la patrie et aussi pour servir de sources d’inspiration pour les générations actuelles et futures afin qu’elles fassent mieux qu’elle.

Elle a remercié des partenaires tel que la Banque Mondiale, le Fonds Vert pour le Climat, pour leurs appuis multiformes à notre pays, au Secrétaire Général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour l’engagement décisif de son département dans la mise en œuvre efficiente du Projet HYDROMET Mali, au Coordonnateur du Projet HYDROMET, son équipe, le Point focal de Mali-Météo ainsi que tous les autres partenaires pour la rigueur et l’expertise avec lesquelles ils ont contribué à la réussite des deux projets décisifs pour le service météorologique.

Selon le Médecin-Colonel-Major, Cheick Fanta Mady Koné, Coordinateur de HYDROMET-Mali, l’installation d’une Centrale solaire pour l’alimentation énergétique de l’Agence de la Météorologie demeure une innovation majeure qui témoigne de notre volonté de promouvoir des solutions durables et respectueuses de l’environnement. ‘’En optant pour l’énergie solaire, nous réduisons non seulement les charges financières de l’Agence, mais nous assurons également une autonomie énergétique qui garantit un fonctionnement continu et optimal des équipements météorologiques’’.

A l’en croire, ces réalisations ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat d’un partenariat fructueux entre le gouvernement du Mali, le Groupe de la Banque Mondiale et toutes les parties prenantes engagées dans la lutte contre les effets des changements climatiques.

Pour le ministre Dembélé Madina Sissoko, l’inauguration de ce Centre Moderne de Calculs et de Prévisions Météorologiques et de la Centrale solaire, marque un tournant décisif dans l’évolution de l’agence. ‘’Cette cérémonie d’inauguration organisée dans le cadre de la commémoration de la Journée Météorologique Mondiale 2025 est d’une importance particulière pour la Météorologie au Mali. Elle permet de réaffirmer l’engagement des hautes autorités du pays en faveur du renforcement des capacités de notre service météorologique. Face aux défis croissants liés aux changements climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes, notre pays a pris la décision souveraine d’investir dans ses infrastructures et services météorologiques.

A cet effet, nous avons mobilisé un montant de 504 652 606 FCFA dans le cadre du Projet de renforcement de la résilience climatique au Mali (HYDROMET-Mali) pour la construction du Centre moderne de Calculs et de Prévisions Météorologiques. Le bâtiment érigé en R+1, sur une surface de 1001,700 m2 comprend au rez-de-chaussée, un hall d’entrée ; un Centre de prévision ; une salle d’archives ; une bibliothèque ; une salle de repos ; un bureau équipé ; un bloc de toilettes. A l’étage, un Centre de calcul ; un studio d’enregistrement du bulletin météorologique ; une salle de maquillage ; un bureau équipé ; une salle d’archives ; une salle de réunion ; une salle serveurs ; un bloc de toilettes. Le centre s’inscrit dans la commodité, la modernité et l’excellence. A ce titre, il permettra aux experts d’affiner les prévisions et d’améliorer la qualité des produits et services mis à la disposition des usagers de tous les secteurs climato-sensibles.

Le projet HYDROMET-Mali a également investi 405 865 000 FCFA pour la mise en place d’une centrale solaire de 220 kW crêtes. Cette infrastructure comprend 480 panneaux solaires, d’une puissance unitaire de 460 watts ; 80 batteries lithium, de capacité unitaire de 5,12 kWh et une capacité de stockage de 409 kWh ; 5 onduleurs hybrides de 50 kW chacun ; un système de monitoring ‘Deye Cloud’, permettant de suivre à distance le fonctionnement de la centrale solaire.

Ces projets structurants, qui ont été exécutés dans le délai, illustrent notre volonté de consolider le service météorologique national pour l’adaptation aux conditions climatiques, l’atténuation du climat et le renforcement de la résilience des groupes vulnérables, de la sécurité et de la stabilité économique dans tout le pays’’.

Par Drissa Togola

