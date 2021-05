Transition agro-écologique : l’AMSD suscite le débat autour du film documentaire « la veine verte »

L’Association Malienne pour la Solidarité et le Développement (AMSD) a organisé, ce mardi 18 Mai 2021, une rencontre à l’Institut français sur le thème :« la Renaissance agro-écologique de l’Afrique de l’Ouest ». Plusieurs activités étaient au programme dont la projection du film documentaire « la veine verte ».

« La veine verte – la renaissance agro-écologique de l’Afrique de l’Ouest » est un film documentaire qui explique comment les systèmes alimentaires impliquent les dynamiques sociales et environnementales. Ainsi, des interactions sont créées entre les ressources naturelles, les moyens de subsistance, le climat, la biodiversité, la nutrition et les contextes culturels. Dans son mot de bienvenue, Hamidou A. Diawara, président de l’ONG AMSD, a mis l’accent sur les deux enjeux liés à l’agroécologie, à savoir : assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle d’une population de plus en plus croissante, et assurer la gestion durable des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique profond.

Aux dires du président de l’AMSD, l’objectif général de la rencontre est de promouvoir la renaissance agro-écologique africaine afin de définir un cadre de partenariat dynamique pour sa mise en œuvre. La rencontre offre avant tout l’opportunité d’échanges entre différents acteurs maliens engagés dans la transition écologique. Aussi, des panels, des débats, l’exposition et présentation des produits agro-écologiques, et une découverte culinaire à base des produits agro-écologiques et biologique certifiés 100% Mali, étaient au programme de la rencontre.

« Nous avons identifié huit obstacles majeurs devant attirer notre attention », a indiqué le paneliste Mamadou Goïta, directeur exécutif de l’Institut de Recherche et de Promotion des Alternatives en Développement (IRPAD/Afrique). Le déficit de financement ; l’accès aux ressources de productions (eau) ; le difficile accès aux semences et aux intrants organiques ; la question de marchés afin de les rendre fiables… sont autant d’obstacles qui, selon Mamadou Goïta, qui se dressent devant l’essor de l’agroécologie en Afrique.

La rencontre à l’Institut français est une initiative du projet « Food Systems Caravan », avec le soutien de R4D Suisse et l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL). Au Mali, l’initiative est mise en œuvre par l’ONG Association Malienne pour la Solidarité et le Développement, en sa qualité de coordinateur local du projet.



Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :