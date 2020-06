Pour avoir amputé les membres supérieurs de plusieurs de ses victimes : A.T alias Microbe appréhendé par le commissariat de police du 9ème Arrondissement

Le Commissariat de police du 9ème arrondissement vient de réaliser une véritable prouesse à travers l’arrestation du braqueur à mains armées, A.T alias Microbe, qui coupait le sommeil à la population des différents secteurs de Sébénikoro (commune IV du district de Bamako) et celle de la commune du Mandé. En effet, il prenait toujours le soin de laisser ses empreintes à travers l’amputation d’un des membres supérieurs de ses victimes qui opposaient une résistance lors de son forfait.

De sources policières, tout est parti d’une banale dispute entre deux spectateurs d’un match de football à Mamaribougou (commune du Mandé) notamment entre Microbe et sa victime Y.C. Au cours de laquelle les deux protagonistes se sont lancé de sales mots. Et de poursuivre que juste après cette rencontre de football et n’ayant pas pu avaler cet affront, Microbe s’est muni de sa machette qu’il porte constamment sur lui pour ses opérations de braquage. Ainsi, il est allé intercepter sa victime et à la surprise générale, Microbe lui a assené plusieurs coups dont l’un a complétement sectionné la main gauche du jeune homme. Après son forfait, le délinquant a pris la clé des champs en laissant Y.C. dans un bain de sang.

Alertée par les cris de détresse, la population est venue à son secours afin de le transporter aux urgences du CHU Gabriel Touré pour y recevoir les soins appropriés. Les différents témoignages ont permis à l’équipe de la Brigade de recherches du Commissariat de police du 9ème arrondissement de lancer les recherches afin de retrouver le criminel, arrêté en possession de l’arme du crime.

Conduit dans les locaux du commissariat de police pour des investigations plus poussées, sans ambages il a reconnu les faits. Toutefois, il a précisé qu’il a agi seul, mais sous l’effet de la pilule. Ainsi, les nouvelles de son arrestation se répandant comme une traînée de poudre, plusieurs plaintes contre lui pour les mêmes crimes c’est-à-dire l’amputation des membres supérieurs, ont été enregistrées par les enquêteurs du Commissariat.

Il convient de noter qu’il était longtemps recherché par le 9ème Arrondissement de Bamako. Les investigations sont toujours en cours en vue de recueillir d’autres éléments pour établir la culpabilité de Microbe avant son déferrement devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de la commune IV.

Boubacar PAÏTAO

