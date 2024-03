Pour des faits de viol : Modibo Konaté condamné à 5 ans d’emprisonnement

Modibo Konaté était devant les jurés des assises le mardi 13 février 2024 pour répondre des faits de viol. Reconnu coupable, il a été condamné à 5 ans d’emprisonnement.

A la barre, Modibo Konaté a déclaré avoir sollicité de sa victime des relations intimes, mais que celle-ci a refusé catégoriquement en pleurant et en criant et que de ce fait, il l’a laissé partir librement sans l’avoir touché.

L’article 226 du code pénal stipule que : “Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol…” Cependant à l’enquête préliminaire et devant le juge instructeur, l’inculpé a tenté de nier les faits qui lui sont reprochés.

L’employeur de la victime a témoigné avoir vu du sang sur l’habit de la victime. ”C’est en voulant porter plainte après les faits que la police m’a demandé de faire une analyse médicale auprès d’un gynécologue pour connaître son état. A la suite de cette analyse, j’ai payé l’ordonnance que le médecin a prescrite”, a soutenu la patronne de la victime.

La défense a fait savoir que son client a juste importuné sa victime, sinon qu’il n’y a rien dans le dossier, même pas de tentative de viol. Après les débats, Modibo Konaté a écopé de 5 ans d’emprisonnement. Il résulte de l’information les faits suivants : Dans l’après-midi du 11 août 2020, la fille S. B., se promenait dans son quartier à Moribabougou avec ses produits alimentaires, destinés à la vente. Arrivée au niveau d’un chantier, le maçon en la personne de Modibo Konaté, l’a appelé pour payer 500 F CFA de manioc, avant de l’inviter à l’intérieur d’une chambre pour recevoir son argent. Au lieu de lui remettre cette somme, grande fut la surprise de S. B., lorsque son client a voulu entretenir des relations sexuelles avec elle. Lorsqu’elle a refusé, il l’a forcé à rentrer, enlevé ses habits et a abusé sexuellement d’elle. Ses cris de détresse n’ont pu être entendus par le voisinage, puisque son agresseur lui couvrait la bouche avec un bout de tissu. Après son forfait, il l’a laissée rentrer à domicile comme si de rien n’était. C’est le lendemain des faits qu’Oumou Diallo, l’employeur et la tutrice de la victime, a reçu l’information, avant d’alerter le commissariat de la police de Moribabougou. Trois jours après, Modibo Konaté a été interpellé et conduit audit commissariat pour enquêtes. A la suite desdites enquêtes, le parquet de la Commune I a ouvert une information judiciaire et il a été inculpé pour viol.

Marie Dembélé

