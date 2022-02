L’Institut National d’Ingénierie de Formation Professionnelle (INIFORP) a tenu, le vendredi 18 février 2022 à Bamako, la 9ème session ordinaire de son Conseil d’Administration. Cette session présidée par le ministre l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Bakary DOUMBIA, était dédiée au bilan de l’année 2021 et aux activités prévisionnelles de l’année 2022. C’était en présence du directeur général de l’INIFORP, Salahina MAÏGA, des administrateurs et d’autres personnalités. Il ressort de cette session que l’INIFORP a formé plus de 500 personnes durant l’année 2021.

Dans son discours d’ouverture des travaux, le président du conseil d’administration, Bakary DOUMBIA, ministre l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a indiqué que l’INIFORP a fait des prestations durant 2021 dont l’élaboration et la mise en œuvre de 02 plans de formation ; l’élaboration de 06 référentiels de formation ; l’adaptation de 10 programmes de formation et 30 guides d’accompagnement ; l’élaboration de 19 fiches emplois métiers ; l’adaptation de 10 fiches emplois métiers ; la formation de 128 formateurs des CFP (Centres de formations professionnelles) en pédagogie selon l’Approche Par Compétences ; la formation de 85 formateurs des CFP en évaluation selon l’Approche Par Compétences ; la formation de 70 maitres d’apprentissage de la région de Sikasso en pédagogie selon l’Approche Par Compétences ; la formation de 69 maîtres d’apprentissage en tutorat ; la réalisation de 02 missions de suivi dans le cadre de l’implantation des programmes de formation ; la formation de 155 formateurs des CFP en planification, documents d’évaluation et suivi. «Au cours de l’année 2021, les actions ont aussi porté sur la formation du personnel de l’INIFORP sur les modules de perfectionnement et de formation suivants : les techniques de production des référentiels de formation ; les techniques de production des référentiels de certification ; les techniques d’audit des entreprises ; le management du dispositif de formation ; le code de la route ; la sécurité routière ; le logiciel S1GD-PRED6 ; le budget en mode programme », a souligné le ministre. Malgré ces réalisations, dit-il, l’INIFORP reste confronté à des difficultés, parmi lesquelles, l’insuffisance de financement des activités d’ingénierie de la part de l’Etat et du secteur privé ; le problème de recouvrement des créances; les coupes budgétaires annuelles.

Aguibou Sogodogo

