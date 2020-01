A l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), malgré les difficultés liées essentiellement à la crise financière, le climat est à l’entente cordiale et à la collaboration loyale, d’où les succès remportés l’année écoulée et les perspectives prometteuses pour la nouvelle année.

La salle Auditorium du Centre de perfectionnement et reconversion de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) a servi de cadre ce lundi 6 janvier à la cérémonie de présentation de vœux du personnel au directeur général de la structure.

Outre le DG, Ibrahim Ag Nock, on notait la présence du DGA, Lacina Diabaté, de l’agent comptable, Djibril Ongoïba, du secrétaire général du comité syndical de l’ANPE, Drissa Sidibé, et de plusieurs cadres et agents.

La cérémonie du jour, loin d’être une simple formalité, se voulait une occasion pour raffermir les liens de fraternité, de collaboration et de bonne entente entre ceux qui vivent ensemble. Ainsi, au-delà des traditionnels vœux et de présentation réciproque d’excuses et de pardon,

Le secrétaire général du comité syndical, Drissa Sidibé, prenant la parole, a fait observer une minute de silence en la mémoire de tous ses collègues disparus durant l’année 2019. Il a ensuite axé son intervention sur les quelques points relatifs aux constats faits dans le cadre du fonctionnement interne de la structure, des acquis et des perspectives pour l’année 2020.

Il a réitéré à cette occasion les inquiétudes du personnel face aux possibles conséquences néfastes de la crise financière internationale sur le financement global de l’ANPE. D’où, selon lui, l’impérieuse nécessité de rechercher de nouvelles et complémentaires sources de financement afin de garantir l’avenir de l’Agence.

“Une année s’achève, une autre commence : c’est le lieu de jeter un regard rétrospectif sur ce qui a été fait comme acquis en termes d’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel de l’ANPE, mais aussi en termes de doléances à vous soumettre en guise de rappel.

A cet égard, par ma voix, l’ensemble des travailleurs de l’ANPE tient à vous adresser ici ses sincères remerciements pour tout ce qui a été obtenu. Inutile de rappeler ici ces nombreux acquis enregistrés depuis quelques années.

Ainsi, le personnel tient à vous remercier particulièrement pour les actions toutes récentes, notamment :

– le paiement avant la fin du mois, du salaire de décembre ainsi que la prime trimestrielle de rendement à 15 % pour l’ensemble du personnel ;

– la gratification du personnel en viande de bœufs avec cette fois-ci (une première) dans toutes les directions régionales de l’ANPE ;

– la livraison à temps cette année, des calendriers et agendas pour le personnel ;

– la dotation des responsables et chefs de structures en micro-ordinateurs ;

– l’attention et l’accompagnement soutenue du personnel pour les cas sociaux, que ce soit les cas de maladie, de décès, de mariage et de baptême, créant ainsi un climat de solidarité entre les agents.

Les acquis ne doivent pas nous faire oublier qu’il y a encore beaucoup à faire en termes d’amélioration des conditions de vie et de travail.

– les travailleurs attendant avec impatience le payement régulier des allocations familiales ;

– le ravitaillement correct en produits et denrées alimentaires au niveau de la coopérative de consommation ;

– la résolution des difficultés liées à l’Amo ;

– l’exécution à hauteur de souhait des programmes d’activités inscrits au PTA ;

– la réception et l’occupation des nouveaux bâtiments construits pour les travailleurs qui sont en manque de bureaux ;

– le renouvellement des matériels roulants amortis.

Le comité syndical de l’ANPE reste soudé et vous réitère son engagement à vous accompagner pour l’atteinte des missions à vous confiées par les plus hautes autorités du pays. Son appui ne vous fera jamais défaut.

Le comité syndical reste persuadé que dans un esprit de dialogue social, nous parviendrons toujours (direction et syndicat) à trouver des solutions idoines aux différentes aspirations des travailleurs”.

Pour terminer, il a présenté les meilleurs vœux de bonne santé, de longévité, de progrès, de bonheur personnel du comité syndical au directeur général, toute sa famille et tous ceux qui lui sont chers.

“Que 2020 s’ouvre sur de nouvelles perspectives d’avenir pour chacun d’entre nous et pour l’ANPE et nous apporte réussite et succès. Que notre collaboration illumine cette nouvelle année d’une réussite partagée. Amen”.

Le directeur général, Ibrahim Ag Nock, s’est félicité de cette opportunité et a remercié le personnel pour l’organisation de la présente cérémonie qui fait désormais partie des moments privilégiés de communication en vue de rendre la cohabitation et/ou la collaboration des plus conviviales.

Il a invité l’ensemble du personnel à plus d’ardeur et d’engagement au travail, à cultiver davantage l’esprit de responsabilité et de rendement dans l’exercice des tâches qui leurs sont dévolues. Des dispositions seront très prochainement prises dans ce sens pour que tous se sentent concernés par l’atteinte des objectifs au même titre les uns les autres quel que soit le poste ou le niveau de responsabilité dans le service. Des instructions fermes seront bientôt données aux chefs de département pour une meilleure gestion managériale du personnel relevant de leur tutelle.

En retour, il a présenté ses vœux de bonne et heureuse année à tous ses collaborateurs ainsi qu’à leurs familles. Il les a exhortés à plus d’engagement et d’assiduité au travail pour relever les défis auxquels l’ANPE est confrontée. Aussi, il a assuré que la direction ne ménagera aucun effort pour reconnaître le mérite, encourager les plus méritants à travers notamment un plan de formation adapté et ouvert à tous ceux qui veulent se perfectionner.

Source : ANPE/DC

