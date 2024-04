L’hôtel Columbus abrite depuis ce lundi 15 avril 2024 une formation des cadres de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) sur le logiciel « Xqualia ».

Cette formation rentre dans le cadre de la continuité de la Certification Iso 9001 de la CANAM qui a été obtenu en octobre2023.

« Xqualia » est un logiciel qui permettra aux cadres de la CANAM d’effectuer les tâches plus rapidement et plus efficacement. Elle garantira également la sécurité et la fiabilité des documents.À lire aussi

Il permettra d’automatiser les tâches et offrira un gain de temps indéniable à la CANAM dans l’exercice de ses missions.

La formation, dont les travaux de lancement ont été présidés par le Directeur Général, le médecin Général de Brigade Boubacar DEMBELE, durera 05 jours et est assurée par le Cabinet Afrique Compétences.

SERCOM/CANAM

