La soirée du mardi 25 février dernier aura marqué un tournant dans l’engagement leu Mouvement «Vision Femme Mali» a en faveur de l’insertion professionnelle des femmes, avec un accompagnement conséquent sous les yeux des membres du cabinet du ministère de l’emploi.

C’est le fruit notamment d’un précieux et solide partenariat entre cette entité bénéficiaire, l’ANPE et la Mairie de Commune I, qui a débouché sur l’appui à 300 femmes dans les secteurs de la transformation agro-alimentaire, de la saponification, la coupe et couture, coiffure et l’esthétique, puis la Teinture. La remise des kits d’insertion a ainsi donné lieu à une cérémonie riche en couleurs en présence du Chef de Cabinet de la Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, du Directeur Général de l’ANPE, de membres du bureau municipal de la Commune 1 et de l’ancien ministre Maouloud Ben Katra. Pour la circonstance, le Musée de la Femme «Muso Kunda» a refusé du monde pour le plus grand bonheur des bénéficiaires de la formation ainsi que des kits d’insertion socio-professionnelle par le biais à l’Association Vision Femme Mali. Pour la président de ladite association l’initiative vise à promouvoir l’entrepreneuriat pour renforcer l’autonomisation des femmes maliennes. Et Mariame Keita d’indiquer que tout est parti d’une tontine, un creuset de rapprochement des femmes où l’idée à germé de conjuguer les efforts et de s’unir en vue de promouvoir les opportunités d’activités génératrices de revenus et d’y accéder.

Au nom de la Ministre Oumou SALL SECK, son Chef de Cabinet Mahamadoun SARRÉ a laissé entendre pour sa part que l’initiative est en phase avec les orientations de la Transition et de ses aspirations à l’emploi des femmes et des jeunes comme préoccupation et priorité du gouvernement. Le CCAB a réitéré l’engagement de son département, en louant l’approche de Mariam KEITA pour autant que la promotion de l’emploi participe à l’épanouissement collectif ainsi qu’à l’essor de la nation.

À noter que depuis 2021, l’Association Vision Femmes Mali œuvre à la base par son projet « Opération promotion de l’emploi semi-urbain des femmes» qui a permis d’accompagner une vingtaine d’associations et d’entreprises féminines évoluant dans divers secteurs bénéficiaires du partenariat public-privé avec l’ANPE avec 1 580 emplois directs créés depuis le lancement du programme.

I KEÏTA

Commentaires via Facebook :