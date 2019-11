Conformément à la loi N°2019 – 0341 du 24 juillet 2019 portant modification autorisant les Systèmes Financiers décentralisés à exercer des activités conformes à la finance islamique, un atelier a été organisé dans ce cadre à Bamako pour sensibiliser les acteurs institutionnels et des institutions financières sur la pratique. Une occasion indiquée par les participants pour faire une batterie de recommandations en rapport avec une meilleure vulgarisation de la finance islamique au Mali.

Parmi elles, la prévision d’une composante de renforcement des capacités des acteurs et bénéficiaires dans les projets et programmes de la finance islamique, initiation d’un forum national annuel et international des investisseurs du secteur, l’organisation de séries d’activités de sensibilisation et de communication, l’implication des hautes autorités dans la mise en place de produits sociaux islamiques notamment le Waqf et la Zakat. Les participants ont aussi demandé de diligenter l’élaboration des instructions fiscales dans le cadre de l’assainissement de l’environnement fiscal, le traitement des projets et programmes soumis aux institutions financières, notamment la Banque Islamique pour le Développement. Et en fin d’introduire les modules de finance islamique dans les programmes de l’enseignement supérieur

Pilotant cette formation, le Ministère de la Promotion de l’Investissement des Petites et Moyennes Entreprises et l’Entreprenariat National a salué les procédures d’appropriation et de développement de la Finance Islamique. Lesquelles procédures ont porté ‘’ sur le cadre conceptuel de la finance islamique, l’expérience de Coris Bank International Mali dans le domaine, de la Banque Islamique de Développement, les enjeux et défis de la finance islamique…’’

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

