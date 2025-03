Le Centre International de Conférence de Bamako (CICB) a abrité, le vendredi dernier, la cérémonie officielle de lancement du 14e contingent du Programme de Stage de Formation Professionnelle de l’Agence pour la Promotion de l’Emploi (APEJ). Placée sous la présidence du Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale, cette cérémonie a été marquée par une intervention forte de Mme Oumou Sall Seck, ministre de l’Emploi, de l’Entrepreneuriat national et de la Formation professionnelle.

Dans son allocution, Mme le Ministre a rappelé que cet événement s’inscrit dans la continuité des actions du gouvernement en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes. « La présente cérémonie, qui succède à celle du 13 janvier 2025 consacrée à la remise d’un chèque global de 1 130 milliards de FCFA aux jeunes diplômés du 13e contingent, témoigne de l’engagement concret du Président de la Transition dans la mise en œuvre des axes stratégiques du programme d’actions gouvernemental », a-t-elle déclaré. Elle a souligné que cette initiative traduit la volonté des plus hautes autorités de soutenir la jeunesse malienne, considérée comme le moteur du développement national. Elle a également insisté sur la place centrale qu’occupe l’emploi dans la vision du gouvernement, sous l’impulsion du Président de la Transition, Chef de l’État. La ministre a mis en exergue l’importance de la formation et de l’éducation comme leviers du développement économique. « L’axe emploi, éducation et formation est essentiel pour valoriser nos atouts économiques et offrir de nouvelles opportunités aux jeunes », a-t-elle affirmé. Toutefois, elle a rappelé que l’emploi constitue une priorité nationale, nécessitant une synergie entre les secteurs publics, parapublics, privés, les ONG et les organisations de la société civile. « Le chômage représente une menace pour la stabilité sociale. L’absence d’emplois productifs et décents fragilise le tissu social, accroît les inégalités et peut engendrer des tensions ou des migrations forcées », a-t-elle averti.

Dans son intervention, elle a réaffirmé la détermination du gouvernement à favoriser l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes, conformément aux axes du Programme d’Actions Gouvernemental.

Créé en 2004 sous le nom de Volontariat de l’APEJ, le Programme de Stage de Formation Professionnelle a déjà permis à 53 236 jeunes diplômés, en majorité des femmes, d’acquérir une première expérience professionnelle. À ce jour, 130 milliards de FCFA ont été investis sous forme d’allocations de déplacement, de restauration et de sécurité sociale. En outre, 12 779 jeunes diplômés ont bénéficié d’un stage de qualification en entreprise.

Selon le Ministre, une étude récente de l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF) révèle que 73,6% des anciens stagiaires ont trouvé un emploi et 3,1% ont poursuivi une formation complémentaire. Par ailleurs, 82,7% des entreprises d’accueil reconnaissent l’importance de ces stagiaires dans l’amélioration de leur performance.

Une sélection rigoureuse pour le 14e contingent

Les candidatures pour cette édition ont été ouvertes du 17 au 22 février 2025, enregistrant 15 021 postulants, dont 8 230 femmes (54,78%) et 6 791 hommes. Après vérification des dossiers, 2 089 candidatures ont été rejetées pour non-conformité aux critères. Finalement, 2 500 jeunes ont été sélectionnés, dont 1 550 femmes (62%). La répartition des bénéficiaires par niveau d’étude est la suivante : CAP : 6,40 % ; BT : 28,24 % ; DUT : 9,52 % ; Licence et Maîtrise : 52,84 % ; DEA et Doctorat : 2,96 %. Quant à la répartition géographique, 1 368 stagiaires seront affectés à Bamako (55%), 123 à Ségou (4,82%) et 18 à Taoudéni (0,72%).

« Chers jeunes, soyez assurés que mon Département restera à l’écoute de vos préoccupations et mettra tout en œuvre pour accompagner vos initiatives. L’avenir du Mali repose sur votre engagement, votre dynamisme et votre créativité, disons sur vos épaules. », a conclu Mme Oumou Sall Seck qui a encouragé les jeunes bénéficiaires à faire preuve de sérieux et d’engagement.

Adama Coulibaly

Commentaires via Facebook :