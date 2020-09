L’institut républicain international (IRI) renforce les OSC pour lutter contre la corruption

Les 15 et 16 septembre 2020 l’IRI a organisé un atelier de formation à l’intention des organisations de la société civile. L’objectif était de renforcer les participants sur l’engagement des citoyens dans la lutte contre la corruption avec des mécanismes de redevabilité du gouvernement sur les problèmes de corruption.

Le réseau des journalistes d’investigations du Mali (RJMI), l’AJCAD-Mali (association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie) en plus d’autres groupements de la société civile ont participé à cet atelier de deux jours tenus à l’hôtel Salam.

Durant le temps de la rencontre, dans une ambiance interactive, les formateurs Ousmane Traoré de l’AJCAD et Bassidy Diabaté coordinateur Groupe de Suivi Budgétaire du Mali, ont eu à échanger avec les participants sur les modules portant sur : “les concepts clés de la lutte anti-corruption “; “Analyse du contexte” et autres thématiques importantes pour mieux comprendre et lutter la pratique sous nos cieux.

Créé en 1983, IRI, organisation à but non lucratif, non partisane, et dédiée à la promotion de la liberté et de la démocratie dans le monde, œuvre pour la promotion et le renforcement des systèmes politiques multipartite, la bonne gouvernance bref l’institut est à pied d’œuvre pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance aussi elle accompagne les citoyens dans ce sens. Et c’est dans ce cadre que s’inscrit la tenue de cet atelier à l’intention des acteurs de la société civile évoluant dans le domaine de la lutte contre la corruption.

Aboudou H Berthé directeur des Programmes de l’IRI pour le Sahel à l’occasion de l’ouverture des travaux, a présenté la mission de sa structure, ses missions et ses différentes interventions au Mali (processus d’élaboration de l’Accord d’Alger, les élections etc). Présente au Mali depuis 2013 l’IRI accompagne les initiatives pour promouvoir la démocratie dans notre pays qui passe par la lutte contre la corruption une nécessité dans le contexte actuel pour un Mali-koura.

Khadydiatou Sanogo/Maliweb.net

