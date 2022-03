Au Mali, les offres de formations se diversifient avec la mise en place d’un Master en Gestion des Risques de Catastrophes (GRC). Fruit de la collaboration entre la direction générale de la Protection Civile, de l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB) et de l’Ecole de Maintien de Paix Alioune Blondin Beye (EMP-ABB), la signature de convention a eu lieu le lundi 14 mars à l’EMP-ABB. C’était sous l’égide du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général Daoud Aly Mohammedine.

Ce programme de Master vise à former et à contribuer au développement des capacités des ressources humaines nécessaires à la gestion des risques et catastrophes et à la planification de la résilience. Il est, selon le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr Amadou Kéïta, une réponse à la diversification des filières de formation dans les structures de l’enseignement supérieur et l’employabilité des diplômés.

Le Pr. Kéïta a indiqué que le partenariat entre l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB) avec la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC), de l’Ecole de Maintien de la paix Alioune Blondin Beye (EMP-ABB) permettra de développer les compétences multisectorielles pour le développement du leadership dans la gestion des risques de catastrophes (risques liés au changement climatique, aux conflits, aux épidémies et renforcement de la résilience des communautés) au Mali et dans la sous-région en offrant un programme performant basé sur l’expérience.

Cette nouvelle filière, outre les connaissances académiques qu’elle permettra à la jeunesse malienne d’acquérir, contribuera dans une large mesure, à sensibiliser les maliens sur les risques et catastrophes. « A travers les diplômés de cette spécialité, la Protection Civile aura des relais d’informations et de sensibilisation de par le pays », se persuade le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général Daoud Aly Mohammedine.

Il a indiqué que la présente convention entre la DGPC et l’USTTB prouve à suffisance l’engagement du gouvernement à travers le département de la sécurité à réduire les risques, les dommages et pertes liés aux catastrophes ainsi que le renforcement de la résilience climatique. Tout en saluant la Banque Mondiale, le Général Daoud Aly Mohammedine a remercié l’équipe d’Hydromet-Mali pour avoir fait de ce projet de Master en Gestion des Risques de Catastrophes une réalité au Mali.

En plus des ministres de la Sécurité et de l’Enseignement Supérieur, la cérémonie de signature s’est déroulée en présence du ministre de l’Environnement de l’Assainissement et du Développement Durable, Modibo Koné, du Secrétaire Général du ministère de la Défense et des Anciens Combattants, le général Sidiki Samaké, du directeur de l’EMPABB et des représentants des partenaires techniques et financiers.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :