Pour ce meeting de protestation, ce sont surtout les fidèles de l’église Uepem de Kouloubleni qui sont sortis très nombreux, accompagnés des jeunes et femmes du quartier et de l’imam adjoint de la mosquée de Kouloubleni terminus.

Premier à prendre la parole, le pasteur de l’église Uepem David Dembele n’a pas caché son inquiétude suite à la construction dans cette rue : “Nous sommes proches du marigot et l’église est toujours exposée aux inondations en cas de forte pluie. Cette rue existait depuis très longtemps et récemment, un de nos voisins l’a fermée par une construction, contrairement au plan du quartier. Cependant, il a été incapable de nous produire un document, une autorisation de construire”, a regretté l’homme de Dieu.

Il poursuit en précisant que malgré les nombreuses démarches entreprises auprès des autorités judiciaires, administratives et politiques, notamment le gouvernorat du district et la mairie, l’intéressé qui se présente comme un agent de la voirie est resté de marbre et a continué à réaliser ses travaux.

Cette voie, selon le pasteur de l’église Uepem, est aussi empruntée par les élèves pour se rendre à l’école, les patients pour rallier le centre santé et les fidèles musulmans pour aller à la prière. C’est pourquoi d’ailleurs, durant ce meeting de protestation et de dénonciation, l’imam et le pasteur étaient côte à côte pour défendre la cause commune.

“Nous demandons aux plus hautes autorités de prendre leur responsabilité face à cette situation déplorable” a-t-il ajouté.

Même son de cloche chez l’imam adjoint du quartier Boulkassoumbougou Kouloubleni, Mamadou Lamine Famanta : “Nous partageons le même point de vu que le pasteur dans cette affaire car les conséquences de la construction de ce mur barrant la rue sont énormes sur la vie des paisibles citoyens de la zone durant l’hivernage. Il urge donc pour les autorités d’agir vite car prévenir vaut mieux que guérir” a-t-il averti. Il a aussi déploré le comportement de l’agent de la voirie en question qui a envoyé un nombre élevé de gendarmes pour sécuriser sa construction illégale.

Dans tous les cas, nombreux étaient les intervenants qui ont interpellé le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et son gouvernement, pour agir vite afin d’éviter une situation déplorable dans la zone pendant l’hivernage.

Kassoum THERA

Commentaires via Facebook :