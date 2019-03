Le ministre porte-parole du gouvernement, Amadou Koïta, était face à la presse ce vendredi 29 mars 2019 au Centre d’Information Gouvernementale du Mali ‘’CIGMA’’. L’occasion pour lui de se prononcer sur les différentes décisions prises par le conseil de Ministres et de se prononcer sur l’attaque de Ogossagou.

A l’entame de ses propos, le Ministre Koita a précisé que concernant le conseil des ministres du 28 mars 2019 en session ordinaire sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, quatre projets de textes ont été examinés et adoptés par le gouvernement

Le premier projet de décret présenté par le ministre de l’Innovation et de la recherche scientifique porte sur le cadre organique de la direction matérielle et finance. Une direction chargée de l’élaboration des politiques nationales dans le domaine des ressources financières, matérielles et de l’approvisionnement des services publics. Créé par le nouveau gouvernement, le département de l’innovation et de la recherche scientifique présente aujourd’hui la nécessité de la création de la direction matérielle finance lui permettant d’exécuter pleinement ses missions.

Le deuxième projet de texte a été présenté par la ministre en charge de l’élevage et de la pêche et a porté sur la création, l’organisation, les modalités de fonctionnement et le cadre organique du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles. Ce programme vise, selon le conférencier, essentiellement à contribuer à l’amélioration de ce sous-secteur, surtout de l’élevage et de la pêche au développement économique du Mali. Il contribue également à améliorer les revenues et les conditions de vie des populations rurales et aussi à promouvoir l’accroissement de la production et de la productivité animale avicole et aquacole. Ce projet a trois volets. Le premier concerne la filière viande et lait, le deuxième concerne la filiale pisciculture et le troisième la filiale aquaculture. Pour la mise en œuvre de ce projet combien de fois favorable au développement du pays et à la création d’emploi, la Banque islamique de développement a accordé un prêt de 16 milliards 227 millions de francs CFA.

Le troisième projet de texte a été présenté par le ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la construction citoyenne. Il porte sur la création, l’organisation et les modalités de fonctionnement du conseil supérieur de la jeunesse. Une structure, selon le Ministre, a pour mission de veiller à la mise en œuvre des programmes et politiques en faveur de la promotion, du développement et de l’insertion socioéconomiques des jeunes, de délibérer également sur les questions d’intérêt national concernant la jeunesse, de participer à la définition, et de veiller à la cohérence des programmes et politiques nationales des jeunes.

Le quatrième projet a été présenté par Mme la ministre de la réforme de l’administration et de la transparence publiques. Il portait sur le code public et la déontologie des agents de l’administration

Quant à la question Ogossagou où ont été tuées plus de 150 personnes et plus d’une quarantaine autre blessées le 23 mars dernier, le porte-parole du gouvernement a déclaré que le président de la République a décrété trois jours de deuil national à compter du vendredi 29 mars. Il dira que le président de la République a présenté au nom de la nation toute entière, les condoléances aux familles des victimes et souhaité prompte rétablissement aux blessés avant de condamner cet acte « barbare et lâche d’individus sans foi ni loi ».Aussi, a-t-il rassuré que toutes les dispositions sont prises pour que soient arrêtés et punis tous les auteurs et complice de ce carnage.

Pour Amadou Koita, l’heure est au rassemblement, à l’unité, à la cohésion et à la fraternité.Il affirme haut et fort que l’ennemi n’est ni Dogon ni peul, ni Bambara, mais le terroriste et rien que le terroriste. Il a aussi demandé à chaque Malien à ne pas se laisser emporter par la haine et l’amalgame, car, c’est ce que cherchent toujours les ennemis, mais par contre de donner toujours des messages de paix et surtout de prier pour le Mali.

Le porte-parole du gouvernement a profité de l’occasion pour signaler que l’État n’accuse personne pour ces crimes et que seules les enquêtes en cours permettront de savoir les vrais auteurs de ces barbaries. Il a également signalé que la dissolution de Dana Ambassagou est seulement une des dispositions pour apaiser les tensions et calmer la situation.

ISSA DJIGUIBA

