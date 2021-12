Depuis le dimanche, 5 decembre, notre pays observe un deuil de trois jours décrété par les plus hautes autorites de la transition, à la mémoire de la trentaine de nos compatriotes lâchement assassinés par des terroristes qui ont mis le feu a leur véhicule, sur l’axe Songho Bandiagara.

– maliweb.net – Ce crime affreux a fait l’effet d’un choc au sein de nos concitoyens qui n’hésitent plus à interpellé les autorités de la transition pour faire cesser cette spirale de violence sur notre territoire. Des intellectuels trempent chaque jour la plume dans l’encre, interpelant les décideurs à accorder la priorité à cette insécurité qui a atteint le seuil du non retour.

Dans une tribune qui a largement fait le tour des réseaux sociaux, l’ancien ministre de la justice, Me Malick Coulibaly, se dit attristé par “les crimes odieux perpétrés ce 03 décembre 2021 à Songho non loin de la ville de Bandiangara ayant coûté la vie à des dizaines de nos paisibles concitoyens”. Pour l’homme de droit, cette situation générale alarmante du pays doit nous interpeller”. Il insiste sur l’urgence à adopter tres vite des mesures idoines en vue, dit-il, de prévenir et d’arrêter l’hécatombe qui ravage nos campagnes au Centre du pays. Selon lui, face à autant d’atrocités l’Etat doit mettre en place les prérequis pour une paix durable dans l’ensemble du pays. “Pour ce faire, les dissensions actuelles avec la communauté internationale et certains pays voisins devraient être apaisées”, opine Malick Coulibaly qui encourage la transition à nstaurer le dialogue en vue de mettre fin aux déchirures internes et fédérer tous les efforts pour une sortie de crise. “Toutes les options politiques doivent être envisagées dans ce contexte, y compris l’apaisement avec les partenaires pour préserver les relations bilatérales et multilatérales nécessaires à la survie du Mali qui se trouve dans une situation de dépendance accentuée par les crises”, suggère-t-il.

Papa Sow/maliweb.net

