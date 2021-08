Djenné : Marche contre l’insécurité

Des milliers de personnes ont marché le dimanche 22 août 2021 dans la ville, pour protester contre la situation sécuritaire. A cette manifestation, ont pris part les 8 communes du cercle de Djenné, plusieurs organisations de la société civile de la ville, des leaders politiques, les chefs traditionnels et les imams. La marche est allée du centre-ville place de l’indépendance au bureau du cercle à la sortie est de la ville. La marche s’est déroulée pacifiquement sans incidents.

Le cercle de Djenné, en région de Mopti, est confronté depuis le 4 avril 2021 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières de groupes armés. Cette situation entrave les travaux champêtres, l’élevage, la pêche et la libre circulation des personnes et de leurs biens, selon les autorités locales. Au regard des dernières évolutions sur le plan sécuritaire, il est important pour la population de Djenné de donner un signal aux dirigeants pour mesurer la gravité de la situation, estime un natif de Djenné.

La marche est allée du centre-ville, place de l’indépendance, au bureau du cercle à la sortie est de la ville. La marche s’est déroulée pacifiquement sans incidents. Elle a pris fin sur fonds de bénédiction et un appel aux populations du cercle de Djenné au pardon, à l’entente, à la cohésion sociale.

Zan Diarra

Commentaires via Facebook :