Après l’attaque terroriste de la semaine dernière dans la région de Bandiagara ayant fait plus de 100 morts, les Forces armées maliennes (FAMa) ont, depuis le lendemain des dites attaques, entamé une riposte. Dans un communiqué en date du 24 juin, 2022, l’Etat – major Général des Armées informe l’opinion que la dynamique offensive des FAMa se poursuit pour rechercher et détruire les sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l’Opération Kèlètigui. Depuis le dernier communiqué hebdomadaire daté du 11 juin 2022, les FAMa ont consolidé les succès tactiques avec des actions majeures contre des terroristes, de plus en plus fébriles et orientant désormais leurs actions désespérées et pressions sur les paisibles populations civiles.

EN ZONE SUD

Dans les régions de Koutiala, Bougouni, Nara et Sikasso, les priorités opérationnelles ont porté sur la précision des renseignements et les recherches des terroristes. Les reconnaissances offensives de sécurisation de la campagne agricole ont permis d’interpeler 08 suspects terroristes mis à la disposition de la prévôté. Les priorités opérationnelles ont porté sur la consolidation des positions des FAMa notamment à Ménaka. Des vols de réassurance des populations ont concerné les secteurs de Fafa, Djebock, Imenas et In – Ekar dans la région de Gao.

SUR LE THEATRE CENTRE DE L’OPERATION MALIKO

Les priorités opérationnelles ont été orientées sur la stabilisation du secteur de Diallassagou, suite à l’attaque terroriste contre les populations dans la nuit du 18 au 19 juin 2022. Le bilan exploité des opérations menées dans la forêt de Sama – Sosso dans la zone de Ouenkoro a fait état de : 59 djihadistes neutralisés dont des responsables : Djibril Sangaré du village de Ouenkoro, Hamidou Barry du village de Mondoro , Abou Youssouf dit Bodėdjo , Imam Hassane Dicko et Moctar Dicko de nationalité étrangère ; 07 véhicules détruits .

Parallèlement, une base terroriste a été ciblée dans le secteur de Hombori, le 20 juin 2022. Le bilan est en cours d’exploitation. Également des opérations en cours d’exploitation dans les zones de Djéné, Tenenkou et Segué ont visé des sanctuaires le mercredi 22 juin 2022. 02 terroristes guetteurs ont été neutralisés et leurs matériels récupérés dans la zone Mondoro.

Par ailleurs en soutien aux populations, les FAMa ont transporté 177 tonnes de vivres aux populations de Farabougou, escorté 150 camions civils sur le tronçon Gao – Labbezanga – Gao, distribué aux populations martyrs de Diallassagou 10 tonnes de vivres, aidé à l’acheminement de 50 tonnes de vivres au profit des populations de Mondoro.

L’Etat – major Général des Armées appelle à la vigilance des populations dont la protection et la sécurité restent la priorité et cela conformément au respect des Droits de l’Homme (DH) et du Droit International Humanitaire (DIH).

Diallo avec FAMa

