Kidal : Des positions ennemies bombardées par l’Armée à Tessalit

Des tirs à l’arme lourde des groupes terroristes ont visé ce lundi 16 octobre 2023, un aéronef des Forces armées maliennes (FAMa) à l’approche de l’aéroport de Tessalit, a annoncé l’Armée, à travers un communiqué

Selon la source sécuritaire, cette tentative de visa pourrait empêcher l’avion de l’armée de l’air d’atterrir à l’aéroport de Tessalit. «Ces positions ennemies ont été neutralisées par nos vecteurs aériens et l’aéronef a pu atterrir et repartir sans difficulté», précise l’Armée.

La hiérarchie militaire rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour continuer le processus d’occupation des entreprises de la Mission onusienne. (Minusma) par les FAMa. Cela, conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité.

Faut-il rappeler que le 12 octobre dernier, les Forces armées maliennes avaient déjà rassuré que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité dans les personnes et de leurs biens, et réaffirmé leur engagement envers la protection des droits humains, dans une note. « Notre objectif principal est de préserver l’intégrité territoriale de notre pays, le Mali. Les opérations actuelles des FAMa ciblent spécifiquement les positions ennemies qui entravent le bon déroulement de cette mission régalienne», a fait comprendre l’Armée dans le même communiqué, tout en appelant tous nos concitoyens à plus de vigilance et à rester sereins.

Les casques bleus de l’Onu devraient quitter le Mali au plus tard le 31 décembre 2023.

Aboubacar TRAORE

