L’armée malienne repousse une attaque terroriste à Konna (Mopti) : 12 terroristes et 1 soldat tués lors des combats

Hier, mardi 6 avril 2021, aux environs de 3 heures du matin, des terroristes lourdement armés ont attaqué le poste de l’armée malienne à Konna, dans la région de Mopti. Après des rudes combats, les soldats maliens ont pu repousser les assaillants. Bilan provisoire : 1 soldat malien mort, 4 autres blessés légers et 12 terroristes tués.

Hier mardi, les soldats maliens ont « réagi vigoureusement » à une attaque lancée , très tôt le matin, contre le camp de Konna, dans la région de Mopti. Selon l’armée malienne, le bilan provisoire est le suivant : un mort et quatre blessés légers dans ses rangs. « Côté ennemi, 12 corps ont été récupérés”, ainsi que trois fusils mitrailleurs, deux lance-roquettes et des postes radio ».

Au Mali, des terroristes lancent régulièrement des attaques contre des positions militaires maliennes et celles des forces étrangères. Deux jours plus tôt, le dimanche dernier, l’armée malienne, dans un communiqué, a annoncé la mort de 6 terroristes dans un accrochage entre une de ses unités et un groupe terroriste à environ 10 kilomètres de Mafuné, dans la région de Ségou[cercle de Tominian]. De plus, trois soldats maliens ont été blessés, dont l’un gravement lors de l’offensive de l’armée malienne.

Le vendredi 2 avril dernier, 4 casques bleus ont été ainsi tués et plusieurs blessés, lors d’une attaque «complexe» contre un camp de la Minusma à Aguelhoc, dans le cercle de Tessalit. Plusieurs assaillants ont également été tués, selon un bilan annoncé par la Minusma dans un communiqué. Cette attaque, lancée vers 06h15, a été repoussée et des hélicoptères de la Minusmas ont été dépêchés sur place pour évacuer les casques bleus blessés, a indiqué la Minusma. La mission de l’ONU affirme par ailleurs que les « assaillants ont subi de lourdes pertes, notamment plusieurs morts abandonnés sur place.»

Madiassa Kaba Diakité

