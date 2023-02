Le G5 Sahel acte le retrait du Mali

Ouvert ce 20 février 2023, le 6e sommet extraordinaire de la conférence des Chefs d’Etat du G5 Sahel a permis de discuter de la situation sécuritaire, de développement et de la redynamisation de l’organisation.

Le communiqué final acte le retrait du Mali de ce cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité, créé lors d’un sommet du 15 au 17 février 2014 à Nouakchott par cinq États du Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad.

Sur le plan sécuritaire et humanitaire, les chefs d’Etat et de délégation ont noté que la situation est préoccupante malgré les efforts fournis. Toutefois, ils ont réaffirmé leur détermination à poursuivre solidairement la lutte contre le terrorisme dans le respect des droits humains, le droit international humanitaire et du droit des réfugiés.

En matière de développement, une proposition d’une nouvelle Stratégie de développement et de sécurité (SDS) et du Programme d’investissements prioritaires (PIP) 2023-2025 a été faite à la conférence. Elle sera soumise au conseil des ministres du G5 Sahel.

Tout en saluant l’engagement de la communauté internationale, les chefs d’Etat ont lancé un vibrant appel à la mobilisation de tous les partenaires pour soutenir la nouvelle dynamique.

A l’issue des travaux, le président de la République islamique de la Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani a été désigné pour assurer la présidence du G5 Sahel.

