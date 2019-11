La place de l’indépendance du Mali à Bamako était noire de monde, hier vendredi, à l’appel de l’opposition, les syndicats et la société civile pour soutenir l’armée. Le meeting a vite tourné à une récrimination contre la mauvaise gouvernance qui semble, selon les organisateurs, expliquer les différents revers que l’armée malienne subit sur le front.

– Maliweb.net – C’est l’aile dure de l’opposition malienne qui avait donné rendez-vous à ses militants à l’après midi du vendredi dernier à la place de l’indépendance de Bamako pour apporter son soutien aux FAMa, qui ne cessent de payer une lourde tribu dans le nord et le centre du pays dans la guerre contre le terrorisme. Ils étaient nombreux à répondre à l’appel du Front pour la sauvegarde de la démocratie, la plateforme An Ko Malidrow, l’ADP-Maliba… deux syndicats (CSTM, CDTM) et certaines organisations de la société.

Sur place, les participants au meeting ont cantonné le chant de l’Hymne national du Mali avant de livrer un message de soutien aux forces armées de défense et de sécurité. Sans ambages, les initiateurs du meeting ont estimé que les pertes énormes à Dioura, Mondoro, Boulkessi en passant par Idelimane sont dues à la mauvaise gouvernance. Laquelle s’explique, selon eux, « par le détournement des fonds prévus pour l’achat de matériels et équipements militaires, à l’absence de la couverture aérienne, la fréquence des changements au sein de la chaine de commandement et du manque de reconnaissance des lourds sacrifices consentis ».

Ainsi, les organisateurs du meeting ont exigé « de mettre à la disposition de la justice toutes les autorités civiles, politiques et militaires impliquées dans le détournement des deniers publics prévus pour l’achat de matériels et équipements militaires ». Toujours dans ce sillage, ils ont demandé la reconnaissance de la nation envers les soldats et les familles des militaires tombés au front.

Par ailleurs, les manifestants très en colère contre la situation d’insécurité avec son lot de morts civiles et militaires ont indiqué que la sécurité des personnes et des biens incombe aux forces de défense et de sécurité. A cet effet, ils ont exigé leur équipement adéquat, l’implantation des camps et des postes de sécurité réunissant les conditions minimale d’efficacité et de sécurité. Ce, en y ajoutant de choix tactiques et stratégiques efficaces, une performance des renseignements, l’application stricte de règles et de la discipline militaire.

Appel à la démission du Président IBK

Présent sur le podium, les caciques de l’opposition politique malienne, notamment Modibo Sidibé, Soumaïla cissé, Mme Sy Kadidiatou Sow, Moussa Sinko, Mohamed Aly Bathily, Me Mountaga Tall… ont réaffirmé leur engagement pour la défense de l’intégrité territoriale du Mali en invitant le peuple pour plus de soutien et de collaboration aux FAMa. L’ancien premier ministre Modibo Sidibé dira que « ce sont les Maliens qui doivent montrer leur propre chemin de sortie de crise ». A ses côté, la seule femme parmi les intervenants, Mme Sy Kadidiatou Sow d’interroger le public si le Président IBK doit-il écouter le Peuple ou l’étranger ? « Nous ne devons plus rester les bras croisés pour observer. Arrêtons avec les divertissements pour penser à notre armée », a-t-elle déclaré.

Les plus radicaux dont Moussa Sinko Coulibaly et le chef de file de l’opposition Soumaïla Cissé n’ont pas raté l’occasion pour lancer des diatribes à l’encontre du Chef de l’Etat. Le premier l’accuse avec son gouvernement d’avoir trahi le Mali en demandant de rendre tout de suite et maintenant leur démission. Le second réaffirme son amour pour l’armée malienne en indiquant qu’elle a subi « une haute trahison de la part du Chef suprême des armées ».

Le meeting bien quadrillé par les forces de sécurité s’est déroulé sans incident même si certains appelaient au départ des forces étrangères du Mali.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

