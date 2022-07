Une quarantaine de terroristes ont été neutralisé par le Forces Armées Maliennes le mercredi 20 juillet 2022. L’annonce a été faite, via un communiqué par l’Etat-major général des armées qui parle de saisie des armes ainsi que du matériel entrant dans la fabrication des engins explosifs improvisés.

L’Etat-major Général des Armées informe l’opinion que la dynamique offensive des FAMa se poursuit toujours pour rechercher et détruire les terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l’Opération Kèlètigui. Depuis le dernier communiqué hebdomadaire daté du 24 juin 2022, les FAMa ont consolidé les succès tactiques avec des actions majeures contre des terroristes, de plus en plus fébriles et orientant désormais leurs actions désespérées et pressions sur les paisibles populations civiles.

Théâtre centre de l’opération Maliko

Les FAMa ont procédé du 30 juin au 12 juillet 2022 sur la RN-16, axe Sevaré-Gao-Sevaré à l’escorte d’une centaine de véhicules civils. Lors de cette mission d’escorte, les FAMa ont neutralisé une quinzaine d’EEI placée sur la RN-16 pour empêcher la libre circulation des personnes et des biens. Cette opération de sécurisation du transport sur cet axe se poursuivra inéluctablement.

Le 10 juillet 2022 les FAMa, à bord de 02 hélicoptères dont 01 de combat et l’autre de transport, ont mené une opération spéciale dans le village de Niondo, près de Segué dans la commune de Diallassagou. Cette opération avait pour but de poursuivre les GAT auteurs des attaques contre les populations de Diallassagou, Segué, Niondo, Dianwelli et d’autres. Elle a permis de pourchasser les GAT retranchés à Niondo et ayant fui vers Tassilma. Les opérations se poursuivent dans la zone.

Le 14 juillet vers 11H00, une patrouille d’opportunité du détachement FAMa de Mondoro a été prise à partie par des groupes armés. Après de violents combats, le bilan a fait état de 06 terroristes neutralisés et de 06 PM récupérés.

L’opération SiguidaLakana du GTIA-1 dans le secteur de Sokolo et passant par les localités de Diadian, Seguendara, Togofobali et Famabougou a fait, le 14 juillet 2022, un bilan de 02 GAT neutralisés, 05 motos récupérées ainsi que du matériel entrant dans la fabrication des engins explosifs improvisés.

Le 16 juillet 2022 dans les zones de Kolongo, Niaro et Pogo, une patrouille FAMa a neutralisé 07 terroristes et récupéré 05 motos dont 03 détruites lors des combats, 05 armes dont 01 PKM.

Le 18 juillet 2022, suite à un accrochage entre une patrouille FAMa et des groupes armés terroristes dans la zone de Dianweli, commune rurale de Timissa, les FAMa ont neutralisé 02 terroristes et récupéré 01 AK-47 et 01 Carabine.

Egalement le 18 juillet 2022, suite à une action d’opportunité menée à Tiemaba, Cercle de Niono, les FAMa ont neutralisé 08 terroristes et récupéré 04 motos, 08 AK-47 et 02 talkies.

Par ailleurs, suite à l’assassinat d’un apprenti Sotrama, les FAMa ont interpellé, le 17 juillet 2022 des bandits armés en possession de 02 AK-47. Les intéressés ont été mis à la disposition de la gendarmerie de Niono.

Sur la base de renseignements sur les zones refuges de groupes armés terroristes, une frappe aérienne menée le 18 juillet 2022 à Gnawouro a fait un bilan de 07 terroristes neutralisés.

Dans le secteur-3 à Tombouctou, les unités se sont consacrées à l’exécution des patrouilles de proximité, à la sécurisation des foires hebdomadaires des grandes agglomérations et à l’escorte des véhicules civils sur le trajet Tombouctou-Acharane Goundam.

Des tirs indirects ont visé, le 1er juillet 2022, l’emprise FAMa d’Acharane (Tombouctou) sans faire de victime, ni de dégât matériel. Ce qui a enclenché, du 02 au 14 juillet 2022, une opération dénommée Yèrè Kana ayant permis de neutraliser 03 EEI et interpeller 02 suspects sur l’axe Soumpi-Niafunkė.

Théâtre est de l’opération Maliko

Dans le cadre de la mission d’escorte de véhicules civils sur la RN-16 Gao-Sevaré, les FAMa ont interpellé, le jeudi 09 juillet 2022, 02 combattants du JNIM à 03 km de Ntahaka, tous remis à la gendarmerie nationale.

Dans le cadre de l’opération TadjiGnini, exécutée à Lelehoye, cercle d’Ansongo le jeudi 14 juillet, les FAMa ont saisi 165 litres d’essence, 02 motos tricycles et interpellé 02 supposés complices qui ont été remis à la gendarmerie nationale.

Toujours lors de la mission d’escorte de convoi de véhicules civils sur le tronçon Douentza Gao, les FAMa ont neutralisé 18 terroristes, récupéré 18 AK-47 et neutralisé 06 Engins Explosifs Improvisés, le 16 juillet 2022.

En zone sud

Les 13 et 14 juillet 2022 dans le cadre de l’exécution de l’opération Hakilissigui dans la région de Sikasso, les FAMa ont découvert et détruit 02 Engins Explosifs Improvisés lors d’une reconnaissance offensive sur l’axe Sanguéla-Gouan à l’entrée du pont Loikina et interpellé 02 présumés terroristes.

L’Etat-major Général des Armées appelle à la vigilance des populations dont la protection et la sécurité restent la priorité et cela conformément au respect des Droits de l’Homme (DH) et du Droit International Humanitaire (DIH).

Par ailleurs l’Etat-major Général des Armées rassure les populations qu’aucun effort ne sera de trop pour les Forces Armées Maliennes dans leur lutte implacable pour la protection des personnes et de leurs biens et que les actions de recherches de renseignements, de poursuites et de neutralisations des terroristes jusque dans leurs derniers retranchements se poursuivront inéluctablement.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :