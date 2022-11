Environ quinze terroristes ont été tués, le lundi dernier, dans la commune d’anchwadj, région de Gao, suite à des violents combats qui ont opposés une unité du groupe d’autodéfense touareg imghads et alliés (GATIA) et l’état islamique au grand Sahara (EIGS).

C’est un communiqué signé de la Plateforme des Mouvements du 14 juin 2014 d’Alger en date du 31 Octobre 2022 qui a fait le bilan de ses affrontements avec l’EIGS. Selon le récit du communiqué, c’est vers 12h dans la journée du lundi que des éléments lourdement armés de DAESH ont fait irruption dans le campement d’Ahina dans la commune d’Anchwadj. Sur place, précise-le communiqué, les terroristes se sont livrés à une expédition meurtrière contre les populations. « Ils ont commencé à exécuter des civils avant de procéder au pillage des lieux », déplore ce groupe armé signataire de l’accord d’Alger.

Par ailleurs, poursuit le communiqué, une unité du Groupe d’Autodéfense Touareg Imghads et Alliés (GATIA) en patrouille dans la zone offensive a riposté. Pendant plusieurs heures, selon toujours le groupe d’autodéfense, d’intenses combats ont opposé les deux camps faisant 15 morts dans les rangs de l’EIGS et la saisie de matériel roulant, des armes, des munitions et du bétail volé. Côté Plateforme, l’on déplore la mort de 9 combattants et 4 civils qui, selon le communiqué, ont été sommairement été exécutés par les éléments de l’EIGS. Ce groupe d’autodéfense a condamné « sans réserve » ces attaques répétitives contre les civils par les terroristes sans foi ni loi de Daesh.

Face à l’offensive des groupes terroristes, la plateforme a lancé un appel aux Forces Armées Maliennes, à la MINUSMA et aux mouvements signataires à prendre leurs responsabilités pour la protection des populations civiles. Elle a également lancé un cri de cœur aux autorités maliennes, des ONG locales et internationales à répondre à la situation humanitaire gravissime dans la commune d’Anchwadj où des centaines de civils seraient dans une situation de précarité extrême.

L’offensive de l’Etat islamique est aujourd’hui à l’origine du déplacement de nombreux civils vers la ville de Gao. Des sources concordantes indiquent que les combattants du Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés (Gatia) et du Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA) dépassés par l’offensive meurtrière de l’EIGS se battent aujourd’hui avec le JNIM de Iyad Ag Ghaly. Dans la région de Ménaka, les combattants auraient permis la reprise de plusieurs localités comme Tamalat, Inchinanane ou Anderamboukane.

Depuis mars 2022, l’EIGS a tenté de reprendre certaines localités de Ménaka qui a vu des villages se déserter ou se vider des habitants dépassés par les massacres dont ils font l’objet. En mars 2022, l’armée a mené des frappes aériennes dans la région de Ménaka qui, selon un communiqué de l’Etat major de l’armée, a permis de desserrer l’étau et briser l’élan des groupes terroristes.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :